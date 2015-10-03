В Уфе ищут злодея, подбросившего на трамвайные пути жестоко изнасилованную им женщину

В случае, если садиста найдут, он будет отвечать перед законом за «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью». За эти преступления Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы.