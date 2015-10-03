В Уфе ищут злодея, подбросившего на трамвайные пути жестоко изнасилованную им женщину

Уфимка пропала из дома еще 29 сентября. Родственники утверждают, что у нее с собой был ноутбук Dell и мобильный телефон Iphone 4. Этих вещей, как и одежды пострадавшей, не нашли.
По версии следствия, на даму напали возле дома 70/1 на улице Зорге в Уфе, и, возможно, угрожали ей оружием, чтобы завести в близлежащий лес.
В случае, если садиста найдут, он будет отвечать перед законом за «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью». За эти преступления Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о преступлении или преступнике просят позвонить по телефонам: 279-53-42 – отдел полиции № 6, либо в дежурную часть УВД Уфы 237-19-60, а также в следственный комитет 8 (347) 251-75-07 (дежурный следователь-криминалист следственного управления) или по телефону 02.