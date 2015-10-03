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В Уфе ищут злодея, подбросившего на трамвайные пути жестоко изнасилованную им женщину

3 октября 2015, 15:23
В Уфе объявили розыск преступника, замучившего почти до смерти молодую женщину. Истерзанную и обнаженную нечастную, находившуюся без сознания, нашли на трамвайных путях за госцирком, скорее всего, жертву выбросили из машины или перенесли из близлежащей лесопосадки.

Уфимка пропала из дома еще 29 сентября. Родственники утверждают, что у нее с собой был ноутбук Dell и мобильный телефон Iphone 4. Этих вещей, как и одежды пострадавшей, не нашли.

По версии следствия, на даму напали возле дома 70/1 на улице Зорге в Уфе, и, возможно, угрожали ей оружием, чтобы завести в близлежащий лес.

В случае, если садиста найдут, он будет отвечать перед законом за «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью». За эти преступления Уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о преступлении или преступнике просят позвонить по телефонам: 279-53-42 – отдел полиции № 6, либо в дежурную часть УВД Уфы 237-19-60, а также в следственный комитет 8 (347) 251-75-07 (дежурный следователь-криминалист следственного управления) или по телефону 02.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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