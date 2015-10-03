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Posted 3 октября 2015, 13:50

Published 3 октября 2015, 13:50

Modified 10 ноября 2022, 18:41

Updated 10 ноября 2022, 18:41

В Сибае ветром снесло крышу с дома, который год назад пытался взорвать самоубийца

3 октября 2015, 13:50
В результате шквалистого ветра, обрушившегося в субботу на Сибай, на проспекте Горняков, 6/3, снесло крышу, которую сделали только два месяца назад. В местных пабликах рассказывают, что новенькая кровля просто слетела с дома почти без повреждений, а вот старые крыши соседних домов, сделанные еще в советское время, не пострадали.

Судя по архиву торгов, крышу обновлял «Регоператор». Подрядчиком выступила сибайская фирма «Горстрой», причем на кровлю дана гарантия в три года, а контракт оценивается в 2,9 млн рублей.

Интересно, что этот пятиэтажный кирпичный дом уже попадал в сводки криминальных происшествий – вечером 26 февраля 2014 года в квартире, расположенной на первом этаже раздался взрыв. Причиной бедствия оказался проживавший на первом этаже безумец, который поссорился с женой и решил свести счеты с жизнью. Он заперся в своем жилище, не пустив на порог ни свою мать, ни сотрудников газовой службы, которых вызвали обеспокоенные жильцы, почувствовавшие характерный запах газа. Решившийся на роковой шаг мужчина отсоединил вентили на газовых трубах, а вечером, вероятно, когда газ собрался в помещении, чиркнул спичкой. Пострадали шесть человек, в том числе и сам самоубийца, а лишились крова 17 жильцов. Взрывной волной выбило стекла в 9 квартирах.

Дмитрий КОЛПАКОВ

Фото vk.com/sibaystories

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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