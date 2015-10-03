В Сибае ветром снесло крышу с дома, который год назад пытался взорвать самоубийца

Интересно, что этот пятиэтажный кирпичный дом уже попадал в сводки криминальных происшествий – вечером 26 февраля 2014 года в квартире, расположенной на первом этаже раздался взрыв. Причиной бедствия оказался проживавший на первом этаже безумец, который поссорился с женой и решил свести счеты с жизнью. Он заперся в своем жилище, не пустив на порог ни свою мать, ни сотрудников газовой службы, которых вызвали обеспокоенные жильцы, почувствовавшие характерный запах газа. Решившийся на роковой шаг мужчина отсоединил вентили на газовых трубах, а вечером, вероятно, когда газ собрался в помещении, чиркнул спичкой. Пострадали шесть человек, в том числе и сам самоубийца, а лишились крова 17 жильцов. Взрывной волной выбило стекла в 9 квартирах.