Новым председателем башкирского ДОСААФ стал летчик Сергей Минигулов

Интересно, что дед г-на Минигулова - Шарип Минигулов, гвардии полковник ВДВ, кавалер ордена Александра Невского, возглавлял республиканский ДОСААФ, сменив на этом посту легендарного Мусу Гареева.
Замруководителя администрации главы Башкортостана Рамил Дильмухаметов заявил собранию, что кандидатуру Сергея Минигулова внес Рустэм Хамитов.
- Сергей Георгиевич имеет соответствующую квалификацию и большой опыт руководящей работы и хозяйственной деятельности, – сказал г-н Дильмухаметов.
Сообщается, что делегаты от 50 местных отделений ДОСААФ РБ единогласно избрали Сергея Минигулова.
- К руководству региональным отделением ДОСААФ пришел молодой, но, в то же время - опытный, энергичный и грамотный человек, - сказал зампредседателя ДОСААФ России Александр Усков. – Сергей Георгиевич не понаслышке знает об авиации и ДОСААФ, мы считаем, что его приход в организацию положительно скажется для регионального отделения и выведет его на первые места по уровню и качеству работы.
- В 2017 году исполняется 90 лет крупнейшей региональной организации в стране. Достаточно отметить, что в Приволжском федеральном округе 198 районных и городских отделений ДОСААФ, из которых 50 приходится на Республику Башкортостан, в составе которых - 7029 человек. Учитывая, что ровно 38 лет назад эту должность принял мой дед, гвардии полковник воздушно-десантных войск Шарип Хабеевич Минигулов и я сейчас работаю в его кабинете, то для меня эта тема - святая. Это моя память, мой долг и мой проект, - сказал Сергей Минигулов после избрания.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Досье «МКС»
Сергей Минигулов родился 9 апреля 1974 года. Образование - высшее. В 1996 году окончил юридический факультет Башкирского Государственного Университета. В 2005 году окончил президентскую программу подготовки управленческих кадров по специальности "Менеджмент" в Нижнем Новгороде. С 1999 по 2008 год занимался в Нижегородском аэроклубе имени Баранова. Выполнил 310 прыжков с парашютом. Имеет сертификат категории "С" Федерации парашютного спорта РФ. Одновременно с занятиями парашютным спортом летал на вертолётах и самолётах: Ми-2, Ан-28, Ан-2, Х-32 "Бекас". Общий налёт составляет 1000 часов. Пилот-инструктор СВС, РП СВС. Слушатель Самарского аэрокосмического университета по специальности "Организация воздушных перевозок". С 2009 года возглавляет РОО «Объединённая Федерация Сверхлёгкой Авиации» Республики Башкортостан, а также АНО «Уфимский учебно-методический центр малой авиации». С 2011 года руководитель кластера сверхлёгкой и лёгкой авиации при Правительстве Республики Башкортостан.