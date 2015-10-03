Новым председателем башкирского ДОСААФ стал летчик Сергей Минигулов

- В 2017 году исполняется 90 лет крупнейшей региональной организации в стране. Достаточно отметить, что в Приволжском федеральном округе 198 районных и городских отделений ДОСААФ, из которых 50 приходится на Республику Башкортостан, в составе которых - 7029 человек. Учитывая, что ровно 38 лет назад эту должность принял мой дед, гвардии полковник воздушно-десантных войск Шарип Хабеевич Минигулов и я сейчас работаю в его кабинете, то для меня эта тема - святая. Это моя память, мой долг и мой проект, - сказал Сергей Минигулов после избрания.