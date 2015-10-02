Аферисты, ссылаясь на блат в мэрии Уфы, обещали без торгов продать земли в пригороде

Наивные граждане, поверившие, что преступники и правда пользуются блатом в городском муниципалитете, понесли авантюристам деньги. Хитроумная парочка действовала с 2011 по 2014 год, сумев обмануть 27 доверчивых уфимцев на сумму в 12 млн рублей. Люди, желающие построить особняки неподалеку от центра города, платили от 200 до 450 тысяч рублей в качестве аванса якобы за оформление документов, но так и не дождались заветных участков.