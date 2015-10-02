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Posted 2 октября 2015, 06:19

Published 2 октября 2015, 06:19

Modified 10 ноября 2022, 18:41

Updated 10 ноября 2022, 18:41

Аферисты, ссылаясь на блат в мэрии Уфы, обещали без торгов продать земли в пригороде

2 октября 2015, 06:19
В Октябрьском суде столицы Башкирии начнется рассмотрение уголовного дела против двух аферистов – 47-летнего Рустэма Бухарбаева и 37-летнего Александра Капусты, «втиравших» горожанам несуществующие земельные участки в пригороде Уфы. Парни объявили, что готовы предоставить желающим земли в поселках Карпово, Жилино и Загорский без торгов, так как имеют связи в уфимской администрации.

Наивные граждане, поверившие, что преступники и правда пользуются блатом в городском муниципалитете, понесли авантюристам деньги. Хитроумная парочка действовала с 2011 по 2014 год, сумев обмануть 27 доверчивых уфимцев на сумму в 12 млн рублей. Люди, желающие построить особняки неподалеку от центра города, платили от 200 до 450 тысяч рублей в качестве аванса якобы за оформление документов, но так и не дождались заветных участков.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкортостана, сегодня мужчины обвиняются сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за мошенничество и отмывание денежных средств, добытых преступным путем. На имущество аферистов суд наложил арест.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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