Актер сериала «Измены» Вячеслав Чепурченко: «Славик – это я, но без его возможностей»

– В этом и прелесть проекта – честность и некарикатурность. Как обычно у нас показывают героев: «Тебе нужно взорвать шахту. Сможешь?» - «Смогу!». Так не бывает. «Давай взорвём шахту» – «Я?». Но там люди, шахтеры, помимо немцев еще кто-то есть. Мой герой - это человек, который задает вопросы в первую очередь себе, и делает шаг, переступая через себя. Вот это я считаю подвигом – когда человек совершает поступок, несмотря на то, что ужасно боится. А когда у Герасимова пафос, это уже попахивает идиотизмом и сумасшествием, за этим, мне кажется, не интересно наблюдать. Интересно смотреть, как человек перебарывает себя, борется с ситуацией. Мой герой появляется только в пятой серии, когда зрители уже немножечко устают, к тому же многие не согласны с фильмом. И когда я появляюсь таким тютей, они все: «Ну, это не Кошевой! Кошевой должен быть другим». Другим я буду в последней серии, когда взорву шахту. И все-таки он в конце говорит: «Мама, я боюсь, я ужасно боюсь. Я тебя люблю».