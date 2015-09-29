Актер сериала «Измены» Вячеслав Чепурченко: «Славик – это я, но без его возможностей»

«Думал, что никогда не буду сниматься в сериалах»
– Сейчас страна обсуждает сериал «Измены», где у вас одна из главных ролей. Между тобой и твоим героем Славиком есть что-то общее?
– Славик – это я, просто у меня нет таких возможностей. На его месте делал бы все, что хотел. Каждый желает обладать властью и деньгами, чтоб у него все было, и ничего ему за это не было. Таковы все мужчины. Но мы, простые смертные, не можем себе этого позволить. А Славик может на папины деньги. У меня не было проблем с пониманием причины поступков моего героя. Конечно, я не согласен с тем, как он решает свои проблемы, использует друзей, обманывает их. Это не правильно.
– Как считаешь, почему героиня Елены Лядовой ищет эмоций на стороне?
– Когда мы на съёмочной площадке обсуждали этот вопрос, Лена сказала, что мужчина в семье важнее, у него силы больше. Женщина ищет счастья на стороне, если мужчина не хочет защищать свой брак, семью. Лядова очень многому научила меня в актерской кинокухне. Она невероятный партнер, не потому что звезда - с ней комфортно работать на площадке. Она была строга ко мне, иногда даже за промахи ругала.
– Сериал близок тебе как зрителю?
- Эта история не о физической измене как таковой. Мы все в какой-то степени изменяем, мысленно ли, взглядом. Измена - в голове. Вопрос в том, насколько человек себе позволяет далеко заходить. Можно отнести к изменам и то, что человек тебе просто соврал. Мне важен процент доверия.
– Приходится обманывать близких?
– Да. Но это не тот ужаснейший обман, а нормальный человеческий, когда обещаешь, что скоро будешь на месте, но понимаешь, что это ложь.
– Как отреагировал, если б узнал об измене близкого человека?
– Плохо. Ее душить не стану, а себя?.. По своему опыту я знаю, что это ненормальное человеческое состояние. Я был готов поверить во что угодно. Ее трясло, как и меня, и если б она сказала «Слава, ты дурак, ничего не было». Я бы сказал тогда: «Слава богу!». Не хочется во все это влезать…
– Соглашаешься сниматься везде, куда позовут, или есть роль, которую никогда не будешь играть?
– Когда в 2005 году пришел в профессию, думал: никогда-никогда не буду сниматься в сериалах, только серьезное большое кино. Как только у меня появилась семья, ответственность не только за себя, встал вопрос, чем платить за жилье, я был удивлен тому, как быстро поменял свое решение. К счастью, у меня не было архиужасных проектов. Мне кажется, хороший артист везде хорош. Бывает, конечно, когда монтаж, режиссер убивают весь талант, но, слава богу, я видел это редко. Даже в плохом сериале можно увидеть хорошего артиста.
– А приходилось отказываться от роли?
– Недавно был сценарий: герой сбил беременную женщину, боялся сесть в тюрьму, вместо него села его девушка, он переписал на нее свое имущество, а потом раскаялся и теперь хочет сам сесть в тюрьму. Такой совсем шлак, конечно, в расчет не берется. А в остальном – надо работать. Ира Пегова дала правильный совет: «Никогда ни от чего не отказывайся. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Казалось бы, тот же фильм Говорухина, мне говорили: «Ты сейчас попреешь в гору». А параллельно я снимался у молодых талантливых режиссеров в проекте «Моими глазами» на ТНТ. И хотя рейтинги у нас были небольшие, играл с удовольствием. Это было круто, и меня там заметили.
«Проснуться знаменитым можно было в 60-е»
– Как мальчик из Саратова попал в студию Олега Табакова?
– Я окончил в Саратове театральный институт, курс Олега Павловича. С первого курса театрального факультета все у нас мечтали попасть в «Табакерку». Когда мы играли дипломный спектакль, в госкомиссии был Авангард Леонтьев. Именно благодаря ему мы, пять человек с курса, поехали в Москву и показались Олегу Павловичу. Нам сказали: «Ребята, мест нет. Всем спасибо, до свидания. А вас я прошу задержаться». Я задержался на две недели. Они решили проверить, что я могу, посмотреть, адекватен ли я, смогу ли работать - неизвестно же, что за мальчик пришел, и поняли, что я имею право быть на сцене.
– А что нужно было сделать за эти две недели, чтобы остаться в «Табакерке»?
– Мы репетировали. Сергей Безруков ввел меня в две небольшие сценки. Полтора года играл в спектакле «Признания авантюриста Феликса Круля». Мне выпал счастливый билет, я попал в штат, служу почти семь лет. Счастье, когда у тебя есть земля под ногами, хорошая зарплата, приходят зрители, и это очень влияет на кинопробы, на тебя обращают внимание. Олега Павловича, честно скажу, я вижу только на показах новых спектаклей. Он художественный руководитель, держит театр, но при этом далеко от меня, рядового актера.
– Какие роли в театре считаешь главными?
– Ролей в театре много. Был чудесный спектакль «Двенадцатая ночь» по Шекспиру, где я играл одного из близнецов – Себастьяна. Такая роль, дай бог, если еще в жизни будет. Потом были «Страх и нищета в Третьей империи» Брехта, «Эмма» по «Мадам Бовари» Флобера, где я играю Леона, одного из любовников. Прямо как в «Изменах».
– Часто приходится слышать, что твое амплуа – герой-любовник?
– Даже не говорят, а берут на такие вот роли.
– Как работалось с Говорухиным в «Уик-энде»?
– Мне кажется, это не самая удачная моя работа. Это был первый серьёзный опыт, большая роль, и я считаю, что эту работу не сделал. Это прошло мимо. Не было после никаких откликов, звонков, никто меня не звал в новые проекты. Чуда не произошло.
– Хочешь сказать, что не проснулся знаменитым?
– Проснуться знаменитым можно было в 50-60-е, когда хороших фильмов было немного, и в кино ходили толпами. А сейчас кино и сериалы производятся в огромных количествах. Столько информации, так много актеров, известных лиц. Снялся – ну, молодец, отлично. Ничего невероятного. То есть такое тоже бывает, но редко.
– В сериале «Бесы» Владимира Хотиненко был какой-то особый кастинг?
– Это были обычные пробы. Профессия артиста в Москве в какой-то момент перерастает в хождение по пробам, я потерял счет этим проектам. Ты можешь ходить год, а потом агент говорит: «Утвердили, в такие-то числа съемки».
– Насколько лично тебе близок Достоевский?
– Мне он, конечно, нравился, я даже делал когда-то монолог из «Преступления и наказания»: «Тварь я дрожащая или право имею?». Но чтобы понять его, нужно быть постарше. Мне тогда было чуть больше двадцати, и казалось слишком сложным. Я счастливый человек, вырос в любви, пять лет в гражданском браке, у меня не было серьезных проблем в жизни, и на Достоевского меня не тянуло, потому что у его героев сложные проблемы, а я для себя этого не хотел.
«Лет в 30 хотел бы сыграть Калигулу»
– Трактовка образа Кошевого в «Молодой гвардии» вызвала жесточайшие споры. Почему решил строить роль именно так?
– В этом и прелесть проекта – честность и некарикатурность. Как обычно у нас показывают героев: «Тебе нужно взорвать шахту. Сможешь?» - «Смогу!». Так не бывает. «Давай взорвём шахту» – «Я?». Но там люди, шахтеры, помимо немцев еще кто-то есть. Мой герой - это человек, который задает вопросы в первую очередь себе, и делает шаг, переступая через себя. Вот это я считаю подвигом – когда человек совершает поступок, несмотря на то, что ужасно боится. А когда у Герасимова пафос, это уже попахивает идиотизмом и сумасшествием, за этим, мне кажется, не интересно наблюдать. Интересно смотреть, как человек перебарывает себя, борется с ситуацией. Мой герой появляется только в пятой серии, когда зрители уже немножечко устают, к тому же многие не согласны с фильмом. И когда я появляюсь таким тютей, они все: «Ну, это не Кошевой! Кошевой должен быть другим». Другим я буду в последней серии, когда взорву шахту. И все-таки он в конце говорит: «Мама, я боюсь, я ужасно боюсь. Я тебя люблю».
– А это твоя трактовка роли или совместное решение с режиссером?
– Мой герой уже по сценарию был прописан хлюпиком. Моя мама, посмотрев фильм, сказала: «Очень обидно, что Кошевому уделили так мало внимания». И многие так говорят. Дело даже не в том, что мало в кадре, а в том, что такому герою, который получился у нас, должно быть уделено больше внимания. Олег Кошевой – очень интересная личность. Но это можно увидеть, если посмотреть все серии подряд, тогда картина складывается. А когда он появляется в кадре время от времени, это незаметно. Это я как актер держу в голове целую историю и ужасно горд тем, что получилось. А из зрителей сериал полностью увидели единицы. Наша костюмер сказал: «Слава, ты невероятен, я просто ревела». Я считаю, что это победа над ролью, и с огромным уважением отношусь и к Олегу Кошевому, и к его матери. Это я считаю данью уважения, а не играть просто ненормального человека.
– Недавно ты снялся в сериале «Эти глаза напротив» о Валерии Ободзинском. Поешь сам?
– Я поющий актер, но у меня другой голос. Там поет профессионал с похожим тембром. У меня не самая сложная роль. Я играю певца в молодости, а о нем молодом не так много известно: Ялта, море, солнце. Мне не от чего было отталкиваться, не нужно было думать о сходстве. Я играл парня, который задался целью стать великим, пробиться из глубинки.
– У каждого актера есть роль мечты. Кого хотел бы сыграть?
– Лет в 30 я хотел бы сыграть Калигулу, мне очень нравится его философия. Эта пьеса - одна из моих любимых. В русской классике есть много персонажей, которых я бы хотел сыграть, потому что они очень похожи в душе с Калигулой. Мне нравится социальные герои, как у Шукшина. Я родился под Ростовом, жил под Волгоградом в Камышине, учился в Саратове. Мне легко играть таких людей, как те, что жили со мной рядом. Все это во мне есть.
Смотрите киносериал «Измены» с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.