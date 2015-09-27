Убийство девочки в Уфе вскрыло серьезную проблему: как уберечь детей от социопатов?

В колонии помнят парня тихим и безобидным – отбывая наказание он работал на кухне. Но поражает жестокость, с которой Валеткин глумился над своей жертвой. Сначала он удовлетворял с ребенком свою похоть извращенным способом, избивая малышку, а потом задушил девочку, испугавшись ее крика.
Виолетта была единственным ребенком в семье, папа ее работает дальнобойщиком, а мама домохозяйка. Она росла доброй и светлой девочкой – одноклассники любили ее за обаяние и всегда хорошее настроение.
Изверг уже попадал в места лишения свободы четыре раза – за кражу, побои и дважды – за изнасилование. В 2013 году, когда педофил в очередной раз освобождался из колонии, суд, посчитав его опасным для общества, вынес решение о необходимости административного надзора за осужденным в течение восьми лет.
То есть, служба исполнения наказаний и правоохранители обязаны были отслуживать судьбу Александра Валеткина еще три года. Как получилось, что опасный для общества преступник, находящийся под надзором, совершил жутчайшее убийство, так поразившее Уфу?
С Виолеттой он или познакомился в социальных сетях, или свел дружбу, отираясь около лицея № 96, где училась девочка. По крайней мере, дети вспомнили, что видели изверга и около учебного учреждения и даже в самой школе, читающего расписание. То есть административный надзор никак не мешал преступнику находиться среди школьников и открывать многочисленные аккаунты в соцсетях, где в друзьях у педофила только дети. Выйдя на свободу в 2013 году моральный урод как-то сдерживал свою дьявольскую сущность, но трагедия все равно случилась. Не помогло решение суда об административном надзоре, а унизительные годы, проведенные в заключении, не отвратили педофила от нового преступления.
- Таких преступников невозможно «исправить», рецидив будет всегда, - говорит экс-начальник криминальной милиции Уфы Василий Мартынов. – И статистика, и практика об этом свидетельствуют. Когда я узнаю о таких злодеяниях, то очень жалею, что в стране отменена смертная казнь.
Виталий Мартынов уверен, что «как только с преступником начнут работать, выявятся и другие совершенные им преступления, которые остались вне поля зрения правоохранителей».
Виталий Васильевич заявил, что был уверен в поимке злодея, потому что «когда совершаются преступления против детей, равнодушных не бывает и все силовые органы работают, как один кулак».
Раскрыть жуткое преступление – было делом чести для башкирских правоохранителей, поскольку в Уфе такое злодеяние свершилось впервые: посреди бела дня в центре города рядом со школой жестоко лишили жизни ребенка. Подобный случай был зафиксирован в столице Башкирии в последний раз еще в 90-х годах прошлого века – днем в подъезде дома 25/1 на улице Авроры убили 13-летнюю Катю Дидух. Жестоким преступником оказался Михаил Кожепаров, но его вычислили и отправили за решетку.
Маньяка, убившего Виолетту, нашли благодаря современным криминалистическим технологиям – частицы кожи и слюны, которые преступник оставил на теле малышки, совпали с ДНК-профилем Александра Валеткина, уже попадавшегося на сексуальном насилии и хранившимся в криминальной базе.
Но кто даст гарантию, что рядом с нами не находятся другие сексуально озабоченные убийцы, генетических данных которых нет у криминалистов? И пока они не попадутся с поличным – с очередным замученным ребенком, база не пополнится новым ДНК-профилем!
Но поимка изувера случилась очень вовремя, поскольку все эти дни, с момента обнаружения тела Виолетты, город жил слухами о новых убийствах детей и орудующей в Уфе шайки педофилов. В школах началась паника – родители не отпускали отпрысков на уроки или вели их за руки в учебное заведение, независимо от возраста, и дожидались на улице, пока не прозвенит последний звонок. Еще немного и в Уфе случился бы социальный взрыв – горожане были готовы идти на митинги с требованием найти преступника и защитить их детей.
В соцсетях шли перепосты о новых злодеяниях против малолеток в разных концах города, а в полиции были вынуждены проверять каждую сплетню, отвлекаясь от главного расследования – поисков убийцы Виолетты. Кому было выгодно отвлечь правоохранителей от реального злодея? Только самому Александру Валеткину, который, как выяснилось, как рыба в воде плавал в соцсетях, имея аккаунты в каждом детском и подростковом сообществе. Его личные страницы в интернете пестрят признаниями в любви.
Интересно, что душегуб, однажды уже привлекавшийся к ответственности за сексуальное преступление, оказался осторожен, не оставив на месте преступления своей спермы, но не подумал о том, что следствие может выйти на его след, исследуя частицы кожи, слюны и другой генетический материал.
Правоохранители сумели доказать, что не зря едят свой хлеб, но общество хотело бы быть уверенным, что подобного больше не повториться.
На прощальную панихиду, которая состоялась в родительском доме Виолетты, пришло более 400 человек – учителя лицея № 96, родители с детьми, одноклассники и даже дети, которые ходили с девочкой в один детский сад. Люди, в том числе и множество мужчин, рыдали навзрыд. Гробик обложили множеством белых цветов – посмертные гримеры не смогли скрыть на лице погибшей огромный кровоподтек. В момент похорон на детской железной дороге в парке имени Якутова, находящегося поблизости, гудел паровоз – так попрощались с Виолеттой сотрудники аттракциона, где она часто бывала.
Изверга задержали в день похорон девочки - 24 сентября днем на остановке общественного транспорта близ Центрального рынка - в километре от места, где нашли тело школьницы. Он преспокойно разгуливал по улицам и даже, как уверяют родители погибшей девочки, появлялся на прощании с Виолеттой. После убийства, 21 сентября, на страничке извращенца появилась аудиозапись под названием «Счастье есть».
Сегодня следователи проверяют возможную причастность Валеткина к другим сексуальным злодействам, совершенным в отношении малолетних. Вполне возможно, что вышедший два года назад на свободу преступник «отметился» и другими злодеяниями, но ему удалось ускользнуть от правоохранителей.
Между тем, дерзкое преступление вскрыло сразу несколько социальных проблем, которые могут стать бичом общества. Это отсутствие безопасности обычных людей, которые вынуждены находиться рядом с душевнобольными извергами, имеющими в том числе и сексуальные патологии, и равнодушие властей, не спешащих контролировать безумцев. Сегодня мы живем в стране победившей демократии и соблюдения прав человека, а эти права, согласно закону, имеются даже у такой гниды, как Александр Валеткин.
В советском государстве демократии не имелось, зато имелся строгий учет умалишенных людей и надзор за ними. В СССР маньяк, дважды (!) отсидевший за сексуальное насилие, никак не мог оказаться среди обычных горожан да еще в большом городе – его судьба была бы доживать свой век «за 101 километром» или в психиатрической клинике. И не могло быть в советской стране сексуального рецидива, поскольку при первом проявлении такой девиации с опасными отклонениями человека тут же изолировали от общества и он был обречен всю жизнь находиться под строгим контролем. Возможно, нарушались права людей, страдающих психическим недугом, зато права здоровых граждан соблюдались в полной мере.
Сегодня же советская система учета и надзора нездоровых людей полностью разрушена. Правоохранительные ведомства «освободились» от «несвойственных функций», таких как контроль и профилактика асоциальных личностей, а на волне так называемой демократии был принят закон «О психиатрической помощи», не позволяющий упекать в психушку помешанных без их согласия. Даже если какой-то эксгибиционист ежедневно пугает детей своим половым органом, его можно остановить только через суд. Но если жители дома обратятся с исковым заявлением в суд, требуя защитить своих детей, не факт, что сексуальный извращенец окажется под наблюдением врачей. Судьи, не имея специального образования и не понимая, что имеют дело с хитрым и одержимым человеком, которому в лучшем случае необходима медицинская помощь, начинают защищать права «страдальца» и оставляют жителей один на один с непростой социальной проблемой.
И вот теперь мы все стали свидетелями, что получается, когда такие звери оказывается никому не подконтрольны.
Напомним, 21 сентября мама проводила Виолетту до соседней с лицеем улицей, уверенная, что дочери в нескольких метрах от школы ничего не угрожает и отправилась по своим делам. Но ее дочь в школу так и не пришла.
В последний раз живой ее запечатлели видеокамеры спорткомплекса «Уфа-Арена» - мимо них девочка прошла в 7.14. Еще через полчаса пятиклассница набрала номер подружки, но когда приятельница перезвонила, телефон Виолетты уже был отключен и она, скорее всего, уже находилась в лапах маньяка. Как выяснилось, Александр Валеткин жил рядом с учебным заведением – на улице Лагерной, в квартале от дома Виолетты.
В мэрии Уфы посчитали «виновными» в случившемся находящиеся вокруг школы гаражи и решили снести все железные строения в городских дворах. Как будто не будь железных строений сумасшедший маньяк не нашел бы возможности сделать свое черное дело.
Родители погибшей считают, что дочь можно было бы спасти, если бы в школе сообщили, что ученица не пришла на уроки. Но в понедельник классная была на больничном, а до этого болела Виолетта и потому никто не хватился отсутствующей девочки. Пропажу обнаружила мама, придя забирать дочку с уроков, чтобы отвести в музыкальную школу. Родители обзвонили всех подруг и одноклассников школьницы, но никто пятиклассницу не видел, и тогда они принялись за собственные поиски.
Как рассказал сам педофил, полностью признавший свою вину, рано утром он шел по улице Краснодонской, когда вдруг увидел школьницу и решил напасть на нее. По его словам, намерение изнасиловать ребенка у него возникло спонтанно, и он мог схватить любую другую девочку, но мимо гаражей прошла именно Виолетта.
Он зажал ребенку рот и нос рукой и затащил малышку в проем между металлическими гаражами, где надругался над ней извращенным способом, а потом задушил, испугавшись ответственности. Преступник оставил труп девочками за гаражами, забросав его ветками и мусором, и ушел.
Но тело Виолетты обнаружили только около пяти часов вечера, хотя мимо гаражного городка в этот день прошла масса детей и взрослых – по этой тропинке все сокращают путь до школы, а родители девочки, узнав о ее пропаже, днем не раз обходили гаражи.
И школьники, и учителя уверяют, что по этой тропинке, где нашли труп пятиклассницы, прошла за утро и за день масса людей, но никто не заметил неладного. Да и уголок этот не такой безлюдный – хорошо просматривается из близлежащих дворов и со стороны дороги. Кроме того, тело, найденное за гаражами, оказалась полностью одето, но посмертная экспертиза установила, что преступник раздевал ребенка. На это нужно время, а изверг уверяет, что изнасиловал и убил малышку за пять минут.
Нетрудно предположить, что маньяк провел с девочкой гораздо больше времени в каком-то другом месте, а труп потом подбросил, но сейчас не собирается об этом рассказывать.
Скорее всего, Александр Валеткин, уже побывав за решеткой за сексуальное насилие, и, зная особенности уголовного законодательства, намеренно подкорректировал версию произошедшего, чтобы скостить себе срок. Умышленное убийство закон карает более строго, чем спонтанно возникшее желание напасть за ребенка. Но вряд ли эта хитрость спасет педофила от пожизненного заключения.
Злодей будет отвечать перед судом сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за убийство малолетней, сопряженное с сексуальным насилием и за насильственные действия сексуального характера. Обе эти статьи УК предполагают наказание до 20 лет лишения свободы, а по совокупности преступлений Александр Валеткин может оказаться за решеткой пожизненно. Так что и тех статей Уголовного законодательства, которые сегодня предъявили маньяку, будет достаточно, чтобы упечь его за решетку пожизненно. Если, конечно, он доживет до суда. В СИЗО и в местах лишения свободы очень не любят тех, кто посягает на жизнь детей.
И, положа руку на сердце, многие вздохнут с облегчением, узнав, что в уголовной среде не существует таких сложностей, как мораторий на смертную казнь. Потому что общество, где живут такие ублюдки, должно быть справедливым. И, наверное, мы не достойны демократии, где люди с аморальными отклонениями наравне со всеми имеют полноценные права.
Вера БЕЛОВА.