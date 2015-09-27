Убийство девочки в Уфе вскрыло серьезную проблему: как уберечь детей от социопатов?

Сегодня же советская система учета и надзора нездоровых людей полностью разрушена. Правоохранительные ведомства «освободились» от «несвойственных функций», таких как контроль и профилактика асоциальных личностей, а на волне так называемой демократии был принят закон «О психиатрической помощи», не позволяющий упекать в психушку помешанных без их согласия. Даже если какой-то эксгибиционист ежедневно пугает детей своим половым органом, его можно остановить только через суд. Но если жители дома обратятся с исковым заявлением в суд, требуя защитить своих детей, не факт, что сексуальный извращенец окажется под наблюдением врачей. Судьи, не имея специального образования и не понимая, что имеют дело с хитрым и одержимым человеком, которому в лучшем случае необходима медицинская помощь, начинают защищать права «страдальца» и оставляют жителей один на один с непростой социальной проблемой.