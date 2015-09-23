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Владислав Горкавцев, расследующий убийство Виолетты Токарчук, получил назначение в Москву

23 сентября 2015, 12:21
Заместитель начальника башкирской полиции по оперативной работе МВД по РБ Владислав Горкавцев переезжает в Москву. Глава российской полиции Владимир Колокольцев 21 сентября подписал приказ о переводе г-на Горкавцева на должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Но, прежде чем Владислав Горкавцев займет новую должность, указ о его назначении должен подписать президент страны Владимир Путин.

Любопытно, что летом прошлого года получил должность первого заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-майор Андрей Курносенко, трудившийся заместителем министра внутренних дел Башкирии. Не трудно предположить, что г-н Курносенко, имеющий более высокий статус в российском министерстве внутренних дел, и проллобировал повышение для уфимского товарища, который теперь займет генеральскую должность.

Впрочем, люди, знающие Владислава Горкавцева, утверждают, что полковник, курирующий в МВД РБ сразу несколько оперативных служб – уголовный розыск, управление по борьбе с экономической безопасностью, кинологов и центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом, большой профессионал своего дела. Владислав Горкавцев, до назначения на пост замначальника полиции по оперативной работе в 2012 году, отлично проявил себя, трудясь главой башкирского угрозыска и раскрыв массу резонансных преступлений.

Сегодня для Владислава Горкавцева дело чести найти убийцу 11-летней Виолетты Токарчук. Девочку лишил жизни маньяк в день, когда Владимир Колокольцев подписывал приказ о назначении г-на Горкавцева на новый пост – 21 сентября. Преступник рано утром увел ребенка из школы, избил и задушил, а потом подбросил труп за гаражи, находящиеся в ста метрах от лицея № 96, где училась пятиклассница. Полковник Горкавцев сегодня возглавляет полицейское расследование.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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