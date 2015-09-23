Владислав Горкавцев, расследующий убийство Виолетты Токарчук, получил назначение в Москву

Впрочем, люди, знающие Владислава Горкавцева, утверждают, что полковник, курирующий в МВД РБ сразу несколько оперативных служб – уголовный розыск, управление по борьбе с экономической безопасностью, кинологов и центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом, большой профессионал своего дела. Владислав Горкавцев, до назначения на пост замначальника полиции по оперативной работе в 2012 году, отлично проявил себя, трудясь главой башкирского угрозыска и раскрыв массу резонансных преступлений.