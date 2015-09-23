Театр Куклачева покажет в Уфе «Кэтсшоу»

Вы увидите яркое, праздничное представление наполненное музыкой и танцами.
Но вы спросите, а где же кошки? Кошки в этом спектакле везде! В спектакле участвуют тридцать пять кошек разных пород и окрасок, а также несколько собак. Без их участия не случилась бы любви наших героев, и не состоялось бы представление. Наши питомцы покажут вам всё, что они умеют, и вы будете потрясены! Представление состоится в 11.00 и 15.00! Ждем вас всей семьей!
Билеты на спектакль «КЭТСШОУ»: от 300 до 900 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55. Коллективные заявки: 276-76-77. А также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus