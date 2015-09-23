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Театр Куклачева покажет в Уфе «Кэтсшоу»

23 сентября 2015, 11:57
27 сентября во Дворце молодёжи Театр кошек Куклачева представит премьера спектакляДмитрия Куклачева «КЭТСШОУ». Эта правдивая история рассказывает о том, как и почему исполняются мечты и самые сокровенные желания. О том, как обычная артистка цирка превратилась в музу-вдохновительницу таланта, а простой расклейщик афиш становится знаменитым, благодаря проснувшейся в нем любви к артистке цирка.

Вы увидите яркое, праздничное представление наполненное музыкой и танцами.

Но вы спросите, а где же кошки? Кошки в этом спектакле везде! В спектакле участвуют тридцать пять кошек разных пород и окрасок, а также несколько собак. Без их участия не случилась бы любви наших героев, и не состоялось бы представление. Наши питомцы покажут вам всё, что они умеют, и вы будете потрясены! Представление состоится в 11.00 и 15.00! Ждем вас всей семьей!

Билеты на спектакль «КЭТСШОУ»: от 300 до 900 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55. Коллективные заявки: 276-76-77. А также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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