Театр Куклачева покажет в Уфе «Кэтсшоу»

Но вы спросите, а где же кошки? Кошки в этом спектакле везде! В спектакле участвуют тридцать пять кошек разных пород и окрасок, а также несколько собак. Без их участия не случилась бы любви наших героев, и не состоялось бы представление. Наши питомцы покажут вам всё, что они умеют, и вы будете потрясены! Представление состоится в 11.00 и 15.00! Ждем вас всей семьей!