Братьям-бандитам, напавшим на инкассаторов, грозит пожизненный срок

Обвиняемые гангстеры - родные братья 29, 26 и 20 лет, задумавшие позаимствовать деньги у охранников финансового учреждения. Старший из родственников, ранее работавший в милиции и уволенный из органов шесть лет назад, помог разработать операцию ограбления. А младшие братья включились в «семейный подряд» по взятию кассы.
Напомним, 22 августа в здании, расположенном на улице Мушникова, 34 в микрорайоне Инорс, на двух инкассаторов, приехавших наполнить наличными банкомат «Сбербанка», напали два бандита в медицинских масках. Преступники выплеснули из ведра на двух охранников горючую жидкость и подожгли ее. За несколько секунд пламя охватило мужчин и они получили тяжелейшие ожоги. Находившиеся в помещении люди помогли сбить с пострадавших огонь и вызвали полицию и скорую помощь. Но один из инкассаторов скончался этой же ночью от почечной недостаточности – слишком велика оказалась обожженная поверхность тела - у несчастного отказали почки. Второго обожженного охранника отправили на санавиации в Москву – он выжил.
Все парни, участвовавшие в ограблении, в Уфе проживали на съемных квартирах. Бывший милиционер вычислил, когда в банкомате меняют кассеты с деньгами и отправился вместе со своими младшими братьями «на дело». Но денег родственники так и не получили – доморощенные бандиты, увидев, что инкассаторы потянулись за оружием, испугались и, бросив мешок с деньгами, убежали.
Сначала полицейские поймали двух братьев 29 и 20 лет, фотоснимки которых удалось получить с помощью камеры внешнего наблюдения, а потом задержали и третьего – 26-летнего. Как выяснили следователи, плеснул на людей горючую жидкость младший из братьев, а чиркнул спичкой старший. Но, учитывая, что преступление было групповым, и один из родственников выступил «мозгом» криминальной операции, все они получат по заслугам. Если Фемида признает нападавших виновными, то учитывая гибель одного из инкассаторов, бандиты получат пожизненный срок.