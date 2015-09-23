Братьям-бандитам, напавшим на инкассаторов, грозит пожизненный срок

Напомним, 22 августа в здании, расположенном на улице Мушникова, 34 в микрорайоне Инорс, на двух инкассаторов, приехавших наполнить наличными банкомат «Сбербанка», напали два бандита в медицинских масках. Преступники выплеснули из ведра на двух охранников горючую жидкость и подожгли ее. За несколько секунд пламя охватило мужчин и они получили тяжелейшие ожоги. Находившиеся в помещении люди помогли сбить с пострадавших огонь и вызвали полицию и скорую помощь. Но один из инкассаторов скончался этой же ночью от почечной недостаточности – слишком велика оказалась обожженная поверхность тела - у несчастного отказали почки. Второго обожженного охранника отправили на санавиации в Москву – он выжил.