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Posted 5 сентября 2015, 17:00

Published 5 сентября 2015, 17:00

Modified 10 ноября 2022, 19:15

Updated 10 ноября 2022, 19:15

В столице Башкирии скутерист наехал на 9-летнюю девочку на пешеходной дорожке

5 сентября 2015, 17:00
В субботу около половины восьмого вечера в пешеходной зоне набережной у реки Уфы, что располагается в уфимском микрорайоне Сипайлово, скутерист сбил девятилетнюю девочку. Наездник на мотороллере, непонятно как оказавшийся на прогулочной дорожке на нижнем ярусе набережной, наехал на ребенка – пострадавшая отлетела в сторону и получила серьезную травму головы. Пострадал и владелец скутера, тоже получив травмы. Всех участников происшествия отправили на скорой помощи в больницу. По словам очевидцев, мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, был пьян.
В субботу около половины восьмого вечера в пешеходной зоне набережной у реки Уфы, что располагается в уфимском микрорайоне Сипайлово, скутерист сбил девятилетнюю девочку. Наездник на мотороллере, непонятно как оказавшийся на прогулочной дорожке на нижнем ярусе набережной, наехал на ребенка – пострадавшая отлетела в сторону и получила серьезную травму головы. Пострадал и владелец скутера, тоже получив травмы. Всех участников происшествия отправили на скорой помощи в больницу. По словам очевидцев, мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, был пьян.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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