В столице Башкирии скутерист наехал на 9-летнюю девочку на пешеходной дорожке

В субботу около половины восьмого вечера в пешеходной зоне набережной у реки Уфы, что располагается в уфимском микрорайоне Сипайлово, скутерист сбил девятилетнюю девочку. Наездник на мотороллере, непонятно как оказавшийся на прогулочной дорожке на нижнем ярусе набережной, наехал на ребенка – пострадавшая отлетела в сторону и получила серьезную травму головы. Пострадал и владелец скутера, тоже получив травмы. Всех участников происшествия отправили на скорой помощи в больницу. По словам очевидцев, мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, был пьян.

В субботу около половины восьмого вечера в пешеходной зоне набережной у реки Уфы, что располагается в уфимском микрорайоне Сипайлово, скутерист сбил девятилетнюю девочку. Наездник на мотороллере, непонятно как оказавшийся на прогулочной дорожке на нижнем ярусе набережной, наехал на ребенка – пострадавшая отлетела в сторону и получила серьезную травму головы. Пострадал и владелец скутера, тоже получив травмы. Всех участников происшествия отправили на скорой помощи в больницу. По словам очевидцев, мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, был пьян.