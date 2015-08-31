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Posted 31 августа 2015, 09:47

Published 31 августа 2015, 09:47

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Китайские инвесторы готовы вложиться в башкирское машиностроение

31 августа 2015, 09:47
Башкирия продолжает работу по привлечению в республику иностранного капитала. Так, 31 августа в Уфу прибыли представители китайской компании «Чжифан», входящей в корпорацию «Ванши», занимающейся строительством коммерческой, промышленной и жилой недвижимости, развитием городской инфраструктуры, культуры и туризма.

«Ванши» является крупным производителем в области высоких технологий, биофармацевтики, производства продуктов питания. В корпорацию входит более двадцати предприятий, в том числе и Тайюньский научно-исследовательский институт, специализирующийся на производстве оборудования.

На деловой встрече, организованной Агентством по привлечению инвестиций Республики Башкортостан, китайская сторона проявила заинтересованность в развитии башкирского машиностроения. Также руководитель компании «Чжифан» господин Ван Лунь подтвердили, что инвесторы готовы вложить средства в производство оборудования для сельского хозяйства и добычи угля на территории Башкирии. Китайская делегация пробудет в республике до конца рабочей недели.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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