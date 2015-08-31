Китайские инвесторы готовы вложиться в башкирское машиностроение

Posted 31 августа 2015, 09:47
Published 31 августа 2015, 09:47
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
«Ванши» является крупным производителем в области высоких технологий, биофармацевтики, производства продуктов питания. В корпорацию входит более двадцати предприятий, в том числе и Тайюньский научно-исследовательский институт, специализирующийся на производстве оборудования.
На деловой встрече, организованной Агентством по привлечению инвестиций Республики Башкортостан, китайская сторона проявила заинтересованность в развитии башкирского машиностроения. Также руководитель компании «Чжифан» господин Ван Лунь подтвердили, что инвесторы готовы вложить средства в производство оборудования для сельского хозяйства и добычи угля на территории Башкирии. Китайская делегация пробудет в республике до конца рабочей недели.