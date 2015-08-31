Китайские инвесторы готовы вложиться в башкирское машиностроение

На деловой встрече, организованной Агентством по привлечению инвестиций Республики Башкортостан, китайская сторона проявила заинтересованность в развитии башкирского машиностроения. Также руководитель компании «Чжифан» господин Ван Лунь подтвердили, что инвесторы готовы вложить средства в производство оборудования для сельского хозяйства и добычи угля на территории Башкирии. Китайская делегация пробудет в республике до конца рабочей недели.