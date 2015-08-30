В БГАУ проведут конкурс на лучшее название для своего бассейна

Сообщается, что бассейн открыт для всех желающих. Так, разовый подростковый абонемент на 45 минут обойдется от 150 до 170 рублей, а взрослый – от 180 до 210 рублей, по трехмесячному абонементу стоимость купания - 150 и 190 рублей, соответственно. Часовой абонемент в тренажерный зал обойдется в 120 рублей, абонемент на месяц – 2,4 тысячи рублей, забронировать спортзал для командной игры в волейбол или баскетбол можно за 1 тысячу рублей в час, а парковка машины стоит 125 рублей.