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Posted 30 августа 2015, 17:46

Published 30 августа 2015, 17:46

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

В БГАУ проведут конкурс на лучшее название для своего бассейна

30 августа 2015, 17:46
31 августа аграрный университет открывает физкультурный комплекс, пристроенный к бывшему ДК «Юбилейный». По данным госкомстроя РБ, бассейн рассчитан на восемь дорожек, длина чаши составляет 25 метров, ширина — 22,5 метра, глубина — до шести метров. Строительство длилось четыре года.

- В комплексе - тренажерный зал, сауна, душевые кабины. Для автовладельцев - подземная автостоянка и 100 парковочных мест. На базе комплекса планируется открытие дайвинг-центра, создание детско-юношеской спортивной школы, проведение различных спортивных мероприятий, - сообщает строительное ведомство.

Название новому бассейну не придумали. Его выберут по итогам конкурса среди студентов, победителя наградят годовым абонементом.

Сообщается, что бассейн открыт для всех желающих. Так, разовый подростковый абонемент на 45 минут обойдется от 150 до 170 рублей, а взрослый – от 180 до 210 рублей, по трехмесячному абонементу стоимость купания - 150 и 190 рублей, соответственно. Часовой абонемент в тренажерный зал обойдется в 120 рублей, абонемент на месяц – 2,4 тысячи рублей, забронировать спортзал для командной игры в волейбол или баскетбол можно за 1 тысячу рублей в час, а парковка машины стоит 125 рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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