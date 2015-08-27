Дорогу к Гостиному двору в Уфе отдадут в аренду

Posted 27 августа 2015, 18:58
Published 27 августа 2015, 18:58
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Этот участок служит подъездом к гостинице Holiday inn Ufa, 21-этажным апартаментам и паркингам к ним. Торговаться начнут с 171 тысячи рублей годовой платы. Будущему арендатору запрещено возводить на дороге капитальные сооружения.
Между тем в столице Башкирии уже есть прецендент, когда дорога к общественному зданию перешла в руки частников – заезд на парковку торгового центра «Мир».
Дмитрий КОЛПАКОВ.