Дорогу к Гостиному двору в Уфе отдадут в аренду

21 сентября минземимущество РБ на торгах разыграет право аренды на землю в районе Верхнеторговой площади в Уфе «для осуществления доступа к гостинице». Судя по кадастровому номеру - это полоска земли в 1,7 тысяч квадратных метров между зданием администрации Кировского района и оперным театром.

Этот участок служит подъездом к гостинице Holiday inn Ufa, 21-этажным апартаментам и паркингам к ним. Торговаться начнут с 171 тысячи рублей годовой платы. Будущему арендатору запрещено возводить на дороге капитальные сооружения. Между тем в столице Башкирии уже есть прецендент, когда дорога к общественному зданию перешла в руки частников – заезд на парковку торгового центра «Мир». Дмитрий КОЛПАКОВ.