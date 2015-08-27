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Posted 27 августа 2015, 18:58

Published 27 августа 2015, 18:58

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Дорогу к Гостиному двору в Уфе отдадут в аренду

27 августа 2015, 18:58
21 сентября минземимущество РБ на торгах разыграет право аренды на землю в районе Верхнеторговой площади в Уфе «для осуществления доступа к гостинице». Судя по кадастровому номеру - это полоска земли в 1,7 тысяч квадратных метров между зданием администрации Кировского района и оперным театром.

Этот участок служит подъездом к гостинице Holiday inn Ufa, 21-этажным апартаментам и паркингам к ним. Торговаться начнут с 171 тысячи рублей годовой платы. Будущему арендатору запрещено возводить на дороге капитальные сооружения.

Между тем в столице Башкирии уже есть прецендент, когда дорога к общественному зданию перешла в руки частников – заезд на парковку торгового центра «Мир».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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