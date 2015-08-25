Прорыв. Квят стал четвертым в Бельгии

Автодром Спа-Франкоршам, Гран-при Бельгии. 44 круга, 308 километров 52 метра. Нам говорили, что у Даниила Квята здесь немного шансов на высокие места. Трасса скоростная, что не очень хорошо для моторов Ред Булл. Нам говорили, что надежность у двигателей Рено невысока, могут подвести. Но россиянин опять всех удивил. Он выдал просто замечательную гонку, которой можно гордиться, и, взяв разом 12 очков, обогнал в личном зачете своего партнера по команде Даниэля Риккардо. Теперь парень из Уфы занимает седьмое место. Выше лишь представители Мерседес, Феррари и Уильямс.

Первый сегмент квалификации. Квят начал с шестого времени и к паузе в боксах был восьмым. После россиянина сместили на 14-е место, что было близко к зоне вылета, к 16-му месту. Но Даниил тут же исправился и вскочил на пятое место. В итоге отбор удалось пройти легко – девятая позиция. Второй сегмент получился неудачным. Квят выехал всего на два быстрых круга. Показал седьмой результат. Был смещен за пределы необходимой десятки и не смог улучшить свое время. Только 12-е место и стартовая позиция. Австралиец Риккардо при этом был шестым. Старт Гран-при получился не с первого раза. Гонщикам пришлось проехать два разогревочных, из-за этого гонку сократили до 43-х кругов. Риккардо выдал классный старт. Он прессовал Серхио Переса из Форс Индия, боролся аж за вторую позицию. Квят ехал 11-м, но недолго – затем он стал подниматься наверх и в борьбе за восьмую позицию легко и красиво прошел Фелипе Массу из Уильямса. Начались ранние смены резины. Риккардо заехал первым, сменив мягкую на среднюю. Квят перетормозил, заблокировал колеса, выехал в трассы, но вернулся без проблем и тоже сменил мягкую на среднюю на десятом круге. Австралиец ехал пятым, россиянин – девятым. На 17-м круге Квят ехал седьмым, сразу за ним катил Масса, у которого была более быстрая мягкая резина. Все ждали, что бразилец обгонит Даниила, но тот грамотно и упрямо отбивал атаки, а потом и немного оторвался. На 21-м круге сошел Даниэль Риккардо. Угадайте, что случилось? Приза не будет, потому что вопрос легкий. Да, опять двигатель Рено подвел команду Ред Булл. Квят ехал пятым. Теперь первые 11 гонщиков катили на средней резине, и ему было легче. Когда Даниила догнал Серхио Перес, он не стал с ним бодаться и заехал за мягким комплектом, перед этим быстро справившись с заносом задних колес. Шел 28-й круг. На 29-м Квят обогнал Валттери Боттаса из Уильямс, сменив 10-е место на девятое. На 37-м остался позади Кими Райкконен из Феррари. Не ругайте финнов, они ведь ехали на средней резине. Даниил и его команда выбрали правильную тактику и пожирали сочные плоды. Пять кругов до финиша – и Квят атакует Массу в борьбе за шестое место. На 40-м удается обогнать бразильца, тут же приходится заблокировать колеса при торможении, но Даниил остается на трассе и не позволяет Фелипе вернуть позицию. Теперь впереди Серхио Перес. На 41-м круге он остается позади россиянина, отдав пятую позицию. Казалось бы, выше Квяту не прыгнуть, до четвертого места – пропасть секунд. Но тут у Себастьяна Феттеля из Феррари лопнуло заднее колесо. В итоге победил Льюис Хэмилтон на Мерседесе, второй – его партнер по команде Нико Росберг, третий Ромен Грожан на Лотусе. Квят – четвертый, и это отличный результат. Вот слова нашего земляка после окончания Гран-при: - Это была очень интересная гонка. Я вдоволь повеселился на трассе. Было много возможностей для обгонов, а машина ехала хорошо. Стратегия команды, заключавшаяся в том, чтобы не ехать на пит-стоп во время виртуальной машины безопасности, оправдала себя. Кроме того, нам удалось провести сильный заключительный отрезок. Команда проделала огромную работу, и мы взяли солидные очки. Мы можем быть довольны своим выступлением. Надеюсь, что эту форму мы сможем перенести на последующие старты… На следующем Гран-при у Квята и Риккардо могут быть проблемы. Пора снова менять двигатели, а за это точно будет штраф – потеря позиций. Ред Булл, скорее всего, пожертвует следующим Гран-при Италии (6 сентября), чтобы выступить ярко и надежно в следующий раз в Сингапуре (20 сентября) - там у красных быков хорошие шансы на высокие места. Есть и положительные новости. У Квята пока нет контракта с красными быками на следующий сезон, но вот слова, которые подтверждают, что он скорее всего останется в Ред Булле. Их произнес по окончании гонки руководитель австрийской конюшни Кристиан Хорнер: - Не вижу смысла менять состав нашей команды в будущем сезоне… Чувствует человек, что русские быстро едут. Олег ЧЕРНОВ. Фото с сайта infiniti-redbullracing.com