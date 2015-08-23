mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2015, 06:18

Published 23 августа 2015, 06:18

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Инкассатор, ставший жертвой грабителей в медицинских масках, скончался от ожогов

23 августа 2015, 06:18
В уфимской больнице № 18 скончался один из инкассаторов, получивший 90-процентные ожоги тела во время бандитского нападения на банкомат «Сбербанка» в столице Башкирии. Напомним, днем в субботу, 22 августа в здании, расположенном на улице Мушникова, 34 в микрорайоне Инорс, на двух инкассаторов, приехавших наполнить наличными денежное хранилище, напали два гангстера в медицинских масках. Преступники выплеснули из ведра на двух охранников 29 и 34 лет горючую жидкость и подожгли ее. За несколько секунд пламя охватило мужчин и они получили тяжелейшие ожоги.

Находившиеся в помещении люди помогли сбить с пострадавших огонь и вызвали полицию и скорую помощь. Но один из инкассаторов скончался в ночь с субботы на воскресенье от почечной недостаточности – слишком велика оказалась обожженная поверхность тела - у несчастного отказали почки. Второго обожженного охранника отправили на санавиации в Москву.

В следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения на двух инкассаторов «Сбербанка в Калининском районе Уфы. Как рассказали в СУ СК по РБ, инкассаторы в установленное дежурством время прибыли в магазин, где располагался банкомат, чтобы положить в денежное хранилище новые купюры. С собой у мужчин в форме был мешок с банкнотами.

По одной из версий, люди в медицинских масках намеревались ограбить охранников и отнять у них сумку с деньгами, а потому плеснули в них воспламенившейся жидкостью. Они находились среди покупателей магазина, спрятав свои лица и поджидая жертв, но не рассчитали, что привлекут внимание к своей «операции». По другой – преступники задумали взорвать банкомат и изъять из него наличность, но не успели, так как в помещении не вовремя появились инкассаторы. Как бы там ни было, гангстеры скрылись, не взяв мешок с деньгами.

Как сообщают в следственном комитете РБ, против неустановленных пока грабителей возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за покушение на групповое убийство с помощью воспламеняющихся веществ, и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. Если суд признает нападавших виновными, то учитывая гибель одного из инкассаторов, бандиты получат пожизненный срок.

Как утверждают правоохранители, в Башкирии это не первый случай подрыва банкоматов - преступники воспламеняют хранилище и исчезают с деньгами.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика