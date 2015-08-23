Инкассатор, ставший жертвой грабителей в медицинских масках, скончался от ожогов

Posted 23 августа 2015, 06:18
Published 23 августа 2015, 06:18
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Находившиеся в помещении люди помогли сбить с пострадавших огонь и вызвали полицию и скорую помощь. Но один из инкассаторов скончался в ночь с субботы на воскресенье от почечной недостаточности – слишком велика оказалась обожженная поверхность тела - у несчастного отказали почки. Второго обожженного охранника отправили на санавиации в Москву.
В следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения на двух инкассаторов «Сбербанка в Калининском районе Уфы. Как рассказали в СУ СК по РБ, инкассаторы в установленное дежурством время прибыли в магазин, где располагался банкомат, чтобы положить в денежное хранилище новые купюры. С собой у мужчин в форме был мешок с банкнотами.
По одной из версий, люди в медицинских масках намеревались ограбить охранников и отнять у них сумку с деньгами, а потому плеснули в них воспламенившейся жидкостью. Они находились среди покупателей магазина, спрятав свои лица и поджидая жертв, но не рассчитали, что привлекут внимание к своей «операции». По другой – преступники задумали взорвать банкомат и изъять из него наличность, но не успели, так как в помещении не вовремя появились инкассаторы. Как бы там ни было, гангстеры скрылись, не взяв мешок с деньгами.
Как сообщают в следственном комитете РБ, против неустановленных пока грабителей возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за покушение на групповое убийство с помощью воспламеняющихся веществ, и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. Если суд признает нападавших виновными, то учитывая гибель одного из инкассаторов, бандиты получат пожизненный срок.
Как утверждают правоохранители, в Башкирии это не первый случай подрыва банкоматов - преступники воспламеняют хранилище и исчезают с деньгами.