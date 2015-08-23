Инкассатор, ставший жертвой грабителей в медицинских масках, скончался от ожогов

По одной из версий, люди в медицинских масках намеревались ограбить охранников и отнять у них сумку с деньгами, а потому плеснули в них воспламенившейся жидкостью. Они находились среди покупателей магазина, спрятав свои лица и поджидая жертв, но не рассчитали, что привлекут внимание к своей «операции». По другой – преступники задумали взорвать банкомат и изъять из него наличность, но не успели, так как в помещении не вовремя появились инкассаторы. Как бы там ни было, гангстеры скрылись, не взяв мешок с деньгами.