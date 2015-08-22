Неравнодушные уфимцы спасли малыша, запертого на жаре в автомобиле

Posted 22 августа 2015, 11:34
Published 22 августа 2015, 11:34
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Плач взмокшего от жары и недостатка воздуха мальчика услышали другие автомобилисты и принялись звонить безалаберной матери, но она не отвечала. Тогда иномарку стали пинать по колесам, но и звук сигнализации не заставил появиться занятую покупками родительницу. Дама отсутствовала не менее 40 минут и все это время ее малыш задыхался в «Кашкае». Лишь после объявления по магазинному радио, женщина подошла к своей машине.
Мнения пользователей соцсетей разделились: кто считает, что таких матерей надо лишать родительских прав, а кто-то уверяет, что «лучше плакать в «Кашкае», чем есть овсянку в детском доме».