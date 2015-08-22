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Posted 22 августа 2015, 11:34

Published 22 августа 2015, 11:34

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Неравнодушные уфимцы спасли малыша, запертого на жаре в автомобиле

22 августа 2015, 11:34
В субботу неравнодушные граждане спасли малыша, которого мама бросила в машине «Кашкай» на парковке у магазина «Карусель» в уфимском микрорайоне Сипайлово. Женщина оставила ребенка одного в автомобиле, чуть приоткрыв одно из окон, но учитывая жаркую погоду, мальчик чуть не задохнулся в прогретой иномарке.

Плач взмокшего от жары и недостатка воздуха мальчика услышали другие автомобилисты и принялись звонить безалаберной матери, но она не отвечала. Тогда иномарку стали пинать по колесам, но и звук сигнализации не заставил появиться занятую покупками родительницу. Дама отсутствовала не менее 40 минут и все это время ее малыш задыхался в «Кашкае». Лишь после объявления по магазинному радио, женщина подошла к своей машине.

Мнения пользователей соцсетей разделились: кто считает, что таких матерей надо лишать родительских прав, а кто-то уверяет, что «лучше плакать в «Кашкае», чем есть овсянку в детском доме».

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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