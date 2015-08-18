Умалишенная мать избавилась от надоевших сыновей 2 и 4 лет, утопив в душевой кабине

Posted 18 августа 2015, 06:24
Published 18 августа 2015, 06:24
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Трагедия случилась в башкирском Октябрьском днем в понедельник. Ребята раздражали мать и она решила избавиться от них. Женщина хладнокровно утопившая своих детей, бросила тела малышей на полу в ванной комнате и позвонила в психиатрический стационар, где незадолго до убийства прошла двухнедельное лечение. Умалишенная сообщила о детоубийстве и вновь попросилась в больницу, так как ее душевное состояние еще не пришло в норму. Судя по всему, помешанная мать оказалась не настолько больной, раз решила скрыться в психушке от ответственности за тяжкое преступление. Удивительно, но до этого дикого случая, семья, где росли мальчики, считалась благополучной.
В следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту лишения жизни двух малолетних ребятишек, но вряд ли смогут привлечь безумную даму к суду, так как ей показано длительное психиатрическое лечение.
Между тем, в Башкортостане это не первый случай, когда «не долеченные» психически больные женщины посягают на жизнь детей.
Так, в июне этого года в Уфе 66-летняя женщина сбросила двухлетнего внука с балкона своей квартиры, расположенной на пятом этаже. За несколько дней до преступления бабуля выписалась из наркологического диспансера, где проходила лечение от белой горячки. Женщину также выписали из специализированной больницы с уверенностью, что теперь она не опасна ни для себя, ни для окружающих. Но пожилая дама, не успев прийти домой, тут же опровергла убежденность психиатров, уронив с балкона родного ей малыша.
А в мае этого года психически больная 43-летняя жительница Стерлитамака накормила свою двухмесячную внучку психотропными таблетками, прописанными ей самой. Ребенок с тяжелым отравлением попал в больницу. За несколько дней до трагедии сумасшедшая дама также выписалась из психушки.
Получается, что усилия психиатров не увенчаются успехом. Дочери бабушка призналась, что хотела лишить жизни младенца, так как ей приказали это сделать звучащие в ее голове голоса. Поэтому она взяла малютку на руки и принялась пихать ей в рот опасные даже для взрослого человека психотропные таблетки. Помешанную горожанку вновь поместили в психиатрическую лечебницу под неусыпный присмотр врачей.