Умалишенная мать избавилась от надоевших сыновей 2 и 4 лет, утопив в душевой кабине

Трагедия случилась в башкирском Октябрьском днем в понедельник. Ребята раздражали мать и она решила избавиться от них. Женщина хладнокровно утопившая своих детей, бросила тела малышей на полу в ванной комнате и позвонила в психиатрический стационар, где незадолго до убийства прошла двухнедельное лечение. Умалишенная сообщила о детоубийстве и вновь попросилась в больницу, так как ее душевное состояние еще не пришло в норму. Судя по всему, помешанная мать оказалась не настолько больной, раз решила скрыться в психушке от ответственности за тяжкое преступление. Удивительно, но до этого дикого случая, семья, где росли мальчики, считалась благополучной.