Опустившийся бродяга на глазах у матери попытался изнасиловать третьеклассницу

Posted 15 августа 2015, 07:12
Published 15 августа 2015, 07:12
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Можно себе представить ужас третьеклассницы, которую чуть не изнасиловал пьяный опустившийся дед. Лишь благодаря счастливому случаю бомж не сумел осуществить извращенное желание. Мать ребенка оторвалась от работы и заметила, что дочери нет рядом и на улице. Она бросилась искать девочку и нашла ее в лапах грязного бродяги.
Теперь потерявший человеческий облик мужчина предстанет перед судом - он арестован до начала процесса и ответит перед законом за покушение на изнасилование маленького ребенка. В случае, если Фемида признает морального урода виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Так как в тюрьмах не жалуют тех, кто посягает на половую неприкосновенность детей, безумец вряд ли доживет до освобождения.