Опустившийся бродяга на глазах у матери попытался изнасиловать третьеклассницу

Теперь потерявший человеческий облик мужчина предстанет перед судом - он арестован до начала процесса и ответит перед законом за покушение на изнасилование маленького ребенка. В случае, если Фемида признает морального урода виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Так как в тюрьмах не жалуют тех, кто посягает на половую неприкосновенность детей, безумец вряд ли доживет до освобождения.