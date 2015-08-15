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Posted 15 августа 2015, 07:12

Published 15 августа 2015, 07:12

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Опустившийся бродяга на глазах у матери попытался изнасиловать третьеклассницу

15 августа 2015, 07:12
Закончит свои дни в тюрьме 51-летний бомж, попытавшийся изнасиловать девятилетнюю девочку в одном из сел Туймазинского района Башкирии. Напившись пьяным, бродяга подкараулил ребенка в одном из почтовых отделений, где мать школьницы трудилась на отправке корреспонденции, и уволок в кусты. Маргинал схватил малышку за руку, и обещая убить, принялся раздевать и попытался совершить с ней половой акт.

Можно себе представить ужас третьеклассницы, которую чуть не изнасиловал пьяный опустившийся дед. Лишь благодаря счастливому случаю бомж не сумел осуществить извращенное желание. Мать ребенка оторвалась от работы и заметила, что дочери нет рядом и на улице. Она бросилась искать девочку и нашла ее в лапах грязного бродяги.

Теперь потерявший человеческий облик мужчина предстанет перед судом - он арестован до начала процесса и ответит перед законом за покушение на изнасилование маленького ребенка. В случае, если Фемида признает морального урода виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Так как в тюрьмах не жалуют тех, кто посягает на половую неприкосновенность детей, безумец вряд ли доживет до освобождения.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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