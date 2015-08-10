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Posted 10 августа 2015, 15:56

Published 10 августа 2015, 15:56

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Директору школы, укравшего деньги учителей, запретили работать в учебных заведениях

10 августа 2015, 15:56
Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор, вынесенный директору стерлитамакской школы № 29 55-летнему Сергею Шитикову, присваивавшему деньги учителей. Ранее суд Стерлитамака приговорил нечистоплотного руководителя учебного заведения за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями к полутора годам лишения свободы условно, а также запретил мужчине в течение полутора лет занимать посты в муниципальных образовательных учреждениях.

Сергей Шитиков посчитал приговор несправедливым и чрезмерно суровым, и обжаловал его в ВС РБ. Но и апелляционная коллегия по уголовным делам подтвердила, что бывший директор заслуживает наказания.

Напомним, г-н Шитиков попался на мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, причинив государству ущерб в 250 тысяч рублей. Предприимчивый директор школы использовал высокую должность для увеличения своего благосостояния и получал зарплату не только за себя, но и «за того парня» и лишал материальной помощи учителей.

Как рассказали «МКС» в прокуратуре Башкортостана, в 2009 году Сергей Шитиков принял на работу разнорабочим своего знакомого, но товарищ директора трудился на ниве образования только на бумаге – в течение трех начисленное «фантому» жалование педагог забирал себе. Кроме того, выяснилось, что с 2010 по 2012 годы руководитель школы выписывал своим подчиненным материальную помощь, которая также оказывалась в кармане директора, а не бедных учителей. Всего хитроумный начальник учебного учреждения присвоил около 250 тысяч государственных рублей.

Сам Сергей Шитиков своей вины не признал и уверял, что его подставили в педколлективе, но теперь приговор вступил в силу.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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