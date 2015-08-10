Директору школы, укравшего деньги учителей, запретили работать в учебных заведениях

Как рассказали «МКС» в прокуратуре Башкортостана, в 2009 году Сергей Шитиков принял на работу разнорабочим своего знакомого, но товарищ директора трудился на ниве образования только на бумаге – в течение трех начисленное «фантому» жалование педагог забирал себе. Кроме того, выяснилось, что с 2010 по 2012 годы руководитель школы выписывал своим подчиненным материальную помощь, которая также оказывалась в кармане директора, а не бедных учителей. Всего хитроумный начальник учебного учреждения присвоил около 250 тысяч государственных рублей.