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Posted 9 августа 2015, 17:47

Published 9 августа 2015, 17:47

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

В «Леруа Мерлен» горючие материалы хранили под служебной лестницей

9 августа 2015, 17:47
Прокуроры Октябрьского района Уфы выяснили, что в гипермаркете «Леруа Мерлен» на улице Энтузиастов не работали системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. Кроме того, в сетевом магазине не соблюдалась противопожарная безопасность, например, под служебными лестницами хранились горючие материалы, а в помещении электрощитовой был размещен кабинет работников.

- Автоматическая установка пожаротушения на автомобильной парковке торгового комплекса также находилась в неисправном состоянии и в случае возгорания не могла предотвратить распространение огня, - говорится в релизе надзорного ведомства.

В отношении компании «Леруа Мерлен Восток» заведено административное дело по ст.20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности. Фирма оштрафована на 155 тысяч рублей.

- После прокурорского вмешательства компания полностью устранила нарушения противопожарных правил, - сообщает районное надзорное ведомство.

Это не первые проблемы с противопожарной системой в торговом центре. Так, в середине декабря прошлого года, спустя несколько дней после открытия «Леруа Мерлен», в магазине сработала пожарная тревога. Охрана вывела несколько сотен человек из здания.

Позже компания «РосЕвроДевелопмент» сообщила «МКС», что сигнализацию запустили установщики кофейных машин, случайно нажав на кнопку пожарной тревоги.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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