В «Леруа Мерлен» горючие материалы хранили под служебной лестницей

Прокуроры Октябрьского района Уфы выяснили, что в гипермаркете «Леруа Мерлен» на улице Энтузиастов не работали системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. Кроме того, в сетевом магазине не соблюдалась противопожарная безопасность, например, под служебными лестницами хранились горючие материалы, а в помещении электрощитовой был размещен кабинет работников.

- Автоматическая установка пожаротушения на автомобильной парковке торгового комплекса также находилась в неисправном состоянии и в случае возгорания не могла предотвратить распространение огня, - говорится в релизе надзорного ведомства. В отношении компании «Леруа Мерлен Восток» заведено административное дело по ст.20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности. Фирма оштрафована на 155 тысяч рублей. - После прокурорского вмешательства компания полностью устранила нарушения противопожарных правил, - сообщает районное надзорное ведомство. Это не первые проблемы с противопожарной системой в торговом центре. Так, в середине декабря прошлого года, спустя несколько дней после открытия «Леруа Мерлен», в магазине сработала пожарная тревога. Охрана вывела несколько сотен человек из здания. Позже компания «РосЕвроДевелопмент» сообщила «МКС», что сигнализацию запустили установщики кофейных машин, случайно нажав на кнопку пожарной тревоги. Дмитрий КОЛПАКОВ.