В «Леруа Мерлен» горючие материалы хранили под служебной лестницей

Posted 9 августа 2015, 17:47
Published 9 августа 2015, 17:47
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
- Автоматическая установка пожаротушения на автомобильной парковке торгового комплекса также находилась в неисправном состоянии и в случае возгорания не могла предотвратить распространение огня, - говорится в релизе надзорного ведомства.
В отношении компании «Леруа Мерлен Восток» заведено административное дело по ст.20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности. Фирма оштрафована на 155 тысяч рублей.
- После прокурорского вмешательства компания полностью устранила нарушения противопожарных правил, - сообщает районное надзорное ведомство.
Это не первые проблемы с противопожарной системой в торговом центре. Так, в середине декабря прошлого года, спустя несколько дней после открытия «Леруа Мерлен», в магазине сработала пожарная тревога. Охрана вывела несколько сотен человек из здания.
Позже компания «РосЕвроДевелопмент» сообщила «МКС», что сигнализацию запустили установщики кофейных машин, случайно нажав на кнопку пожарной тревоги.
Дмитрий КОЛПАКОВ.