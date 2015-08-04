mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 августа 2015, 02:07

Published 4 августа 2015, 02:07

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

В Уфе коллекторам отдадут взыскание долгов за воду

4 августа 2015, 02:07
12 августа муниципальный оператор «Уфаводоканал» отберет коллектора для сбора первых 20 млн рублей долгов по просроченным платежам за воду и канализацию. Торговаться за контракт начнут с 4,4 млн рублей.

Кроме этого коллекторам причитаются агентские. Сообщается, что ставка вознаграждения будет зависеть от объема взысканного.

Срок «выбивания» платежей – до конца декабря. Деньги будут требовать, как с рядовых должников, так как и с предприятий. Впрочем, коллекторам предстоит выполнить работу не только по «досудебным претензиям», но и отстаивать иски в судах, а также контролировать судебных приставов до достижения конечного результата.

Ранее о своей готовности работать с коллекторами заявил «БашРТС», оценив сбор долгов за тепло и горячую воду в 5,8 млрд рублей, из которых 4,5 млрд приходится на долю жилищных организаций.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика