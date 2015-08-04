В Уфе коллекторам отдадут взыскание долгов за воду

Срок «выбивания» платежей – до конца декабря. Деньги будут требовать, как с рядовых должников, так как и с предприятий. Впрочем, коллекторам предстоит выполнить работу не только по «досудебным претензиям», но и отстаивать иски в судах, а также контролировать судебных приставов до достижения конечного результата.