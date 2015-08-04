В Уфе коллекторам отдадут взыскание долгов за воду

Posted 4 августа 2015, 02:07
Published 4 августа 2015, 02:07
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Кроме этого коллекторам причитаются агентские. Сообщается, что ставка вознаграждения будет зависеть от объема взысканного.
Срок «выбивания» платежей – до конца декабря. Деньги будут требовать, как с рядовых должников, так как и с предприятий. Впрочем, коллекторам предстоит выполнить работу не только по «досудебным претензиям», но и отстаивать иски в судах, а также контролировать судебных приставов до достижения конечного результата.
Ранее о своей готовности работать с коллекторами заявил «БашРТС», оценив сбор долгов за тепло и горячую воду в 5,8 млрд рублей, из которых 4,5 млрд приходится на долю жилищных организаций.
Дмитрий КОЛПАКОВ.