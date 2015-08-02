Ничего съедобного. Роспотребнадзор отказался проверять «Байрам»

В недавней истории с диковинными насекомыми, «прописавшихся» в пачках с фисташками и обнаруженными покупателями в торговой сети «Байрам», поставлена точка. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина заявила, что ведомство не будет расследовать этот случай. В письме г-жи Перминой сообщается, что для разбирательства не хватает адреса магазина, а потому «рассмотрение не представится возможным». Ранее расследовать случай странной находки отказалось и управление Россельхознадзора РБ, призванное надзирать за фитосанитарной безопасностью.

Напомним, автор видео, распространенного в интернете, утверждает, что обнаружил запакованное в целлофан крылатое чудище на полке с орехами в уфимском магазине «Байрам». - Они есть практически каждой пачке, - говорит женщина за кадром, перебирая орешки под невскрытой упаковкой, где от ее пальцев пытается увернуться насекомое ужасающего вида. О том, что это не постановка, свидетельствует окружающий шумовой фон – дело явно происходит в супермаркете. Поставщик орехов в торговую сеть – индивидуальный предприниматель Розалия Адиповна Ганиева. Ее супруг Мансур пояснил, что семья только довозит фисташки до производственной базы группы компаний «Батыр». В офисе группы компаний «Батыр» позже заявили, что «в настоящее время данный продукт полностью снят с реализации и будет возвращен поставщику». - По данному факту поставщику выставлена претензия, - сообщили в торговой сети. - Службой качества проведены дополнительные проверки. По существу вопроса сообщаем следующее: поставщиком товара является ООО «Фламинго». Товар сопровождался сертификатом. При приемке товар проверяется выборочно. К сожалению, при приемке вышеуказанного товара, брак не был выявлен, но в связи с тем, что товар находится в сроках реализации, поставщик несет ответственность за качество данного товара. А неделю спустя проверять ритейлора отказался Роспотребнадзор. Между тем, санитарное ведомство не впервые закрывает глаза на нарушения, обнаруженные покупателями в магазинах ритейлера, подконтрольного депутату Курултая РБ Ильдару Гарифуллину. Так, жители одной из уфимских пятиэтажек жаловались на продавцов магазина «Байрам», устраивающих перекуры под их окнами. Несмотря на явное нарушение торговцами «антитабачного» закона, ревизоры предложили жителям самим собрать доказательства – например, снимать курильщиков сертифицированными камерами в присутствии двух понятых. Жильцы другого дома, на первом этаже которого также расположился магазин торговой сети «Байрам», просили управление исследовать повышенный шум, который разносится от разгрузки грузовиков. Специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по РБ Венера Вильданова в рамках административного расследования инициировала замер шумового фона, однако при этом предупредила о проведении исследования администрацию торговой сети. Надо ли говорить, что жители хрущевки провели этот день в блаженной тишине? Дмитрий КОЛПАКОВ.