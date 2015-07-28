Мэр Уфы, гуляя по городу, не обнаружил летних библиотек, обещанных чиновниками

- Сеть городских библиотек – не конкурентоспособна, - так расценил молчание чиновника Ирек Ялалов. - В чем разница между старыми и новыми учреждениями? Где анализ, кто в них ходит? Я должен понимать, куда уходит бюджетный рубль. В чем преимущество модельной библиотеки, кроме того что там три компьютера поставили?