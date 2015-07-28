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Posted 28 июля 2015, 19:01

Published 28 июля 2015, 19:01

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Мэр Уфы, гуляя по городу, не обнаружил летних библиотек, обещанных чиновниками

28 июля 2015, 19:01
Мэр Уфы поддержал идею летних библиотек, которые он наблюдал в заграничных командировках. Общественники в Уфе уже делают попытки принести чтиво на свежий воздух в городские парки, закрепляя на деревьях ящики с книгами. Подобные ящики-библиотеки уже размещались в парке Аксакова и на аллее Победы в Черниковке.

- Мы попробовали внедрить такие же принципы, - сказал г-н Ялалов.

Но доклад начальника управления по культуре и искусству Исламетдина Мамбетова о состоянии публичных библиотек города не содержал ничего, кроме сухих строчек статистики.

- Частные организации вышли с инициативной организовать летние библиотеки, вы сказали, что справитесь сами. Так есть это или нет? Я гуляю по городу, не увидел таких библиотек, - отреагировал на доклад Ирек Ялалов, заметив, что все перечисленное г-ном Мамбетовым уже слышал год назад.

Чиновник, курирующий городскую культуру, не смог ответить на вопрос мэра, что значит фактическое наполнение библиотек и что такое нормативы посещения. Также г-н Мамбетоы не сумел объяснить, какие услуги оперативной полиграфии продвигают в библиотеках, и «что такое библиографическая справка».

- Расшифруйте, что такое «прочие услуги», - вопрошал г-н Ялалов.

Однако г-н Мамбетов промолчал.

- Сеть городских библиотек – не конкурентоспособна, - так расценил молчание чиновника Ирек Ялалов. - В чем разница между старыми и новыми учреждениями? Где анализ, кто в них ходит? Я должен понимать, куда уходит бюджетный рубль. В чем преимущество модельной библиотеки, кроме того что там три компьютера поставили?

К теме уличных читальных пообещали вернуться позже, однако, похоже, общественным активистам не стоит рассчитывать на помощь муниципальных чиновников.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото автора

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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