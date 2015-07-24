«Гидравлика» продала базу отдыха «Орбита» за 18 млн рублей

Posted 24 июля 2015, 19:09
Published 24 июля 2015, 19:09
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Базу отдыха разбили на четыре земельных участка площадью по шесть гектаров, где имеется 8 спальных корпусов, а также множество хозяйственных построек.
Вероятно, покупателя «Орбита» интересует, как площадка под строительство, а не туристический объект. У фирмы «Стройинновация» - строительно-монтажный профиль. Интересно, что компания зарегистрирована по адресу улица Ферина, 2, где располагается заводоуправление УМПО.
Между тем, от двух детских объектов пытается избавить УППО. Еще прошлым летом «сороковой» завод объявил о продаже детского оздоровительного комплекса «Березка» в деревне Лекаревка. За полгода «УППО» снизило стоимость лагеря с 150 до 128 млн рублей. Вторая база отдыха - ЛОК «Солнечные пески» на Мелькомбинате за год так не подешевела и оценивается в 240 млн рублей. При этом завод прикрепил к ценнику ЛОКа приписку о том, что «комплекс имеет большие возможности для развития», но о каких возможностях идет речь, не уточнил.
Дмитрий КОЛПАКОВ.