«Гидравлика» продала базу отдыха «Орбита» за 18 млн рублей

Между тем, от двух детских объектов пытается избавить УППО. Еще прошлым летом «сороковой» завод объявил о продаже детского оздоровительного комплекса «Березка» в деревне Лекаревка. За полгода «УППО» снизило стоимость лагеря с 150 до 128 млн рублей. Вторая база отдыха - ЛОК «Солнечные пески» на Мелькомбинате за год так не подешевела и оценивается в 240 млн рублей. При этом завод прикрепил к ценнику ЛОКа приписку о том, что «комплекс имеет большие возможности для развития», но о каких возможностях идет речь, не уточнил.