В Уфе в упаковках с орехами обнаружили насекомых-мутантов, разведенных в промзоне

Странное видео обнародовал уфимский портал развлечений ufa-room: на кадрах запечатлен пакетик с фисташками, в котором ползает неизвестное насекомое, похожее на платяную моль, но раз в двадцать увеличенную в размерах. Автор видео утверждает, что обнаружил чудище на полке с орехами в одном из магазинов сети «Байрам», но пожелал остаться инкогнито.

- Они есть практически каждой пачке, - говорит женщина за кадром, перебирая орешки под невскрытой упаковкой, где от ее пальцев пытается увернуться «жилец» целлофанового пакетика. О том, что это не постановка, свидетельствует окружающий шумовой фон – дело явно происходит в супермаркете. Оператор сети компания «Салют-Торг» не стала реагировать на новость о «живом» товаре, однако в комментариях к видео уфимцы заметили, что продукт фасовался в Уфе, в Лихачевской промзоне, на этикетке указан производитель – «ИП Ганиева Р.А.», а потому ритейлер непричастен к таким «бонусам». Хотя и не снял товар с продажи. Дмитрий КОЛПАКОВ.