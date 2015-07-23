В Уфе в упаковках с орехами обнаружили насекомых-мутантов, разведенных в промзоне

Posted 23 июля 2015, 00:17
Published 23 июля 2015, 00:17
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
- Они есть практически каждой пачке, - говорит женщина за кадром, перебирая орешки под невскрытой упаковкой, где от ее пальцев пытается увернуться «жилец» целлофанового пакетика.
О том, что это не постановка, свидетельствует окружающий шумовой фон – дело явно происходит в супермаркете.
Оператор сети компания «Салют-Торг» не стала реагировать на новость о «живом» товаре, однако в комментариях к видео уфимцы заметили, что продукт фасовался в Уфе, в Лихачевской промзоне, на этикетке указан производитель – «ИП Ганиева Р.А.», а потому ритейлер непричастен к таким «бонусам». Хотя и не снял товар с продажи.
Дмитрий КОЛПАКОВ.