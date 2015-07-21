Законодательный колхоз? В диалоге с центром депутатам региона не хватает компетенций

В июле, когда в фокусе внимания масс-медиа были проходившие в Уфе саммиты ШОС и БРИКС, осталась практически незамеченной новость, что депутаты башкирского Госсобрания ушли на летние каникулы. «Бессменный» председатель республиканского парламента г-н Толкачев подводил итоги работы в сугубо позитивном ключе. По его словам, с начала года депутаты рассмотрели 92 законопроекта, из которых приняли 77. Не плохая результативность, не правда ли? Хотя здесь, скорее, преобладает количественный показатель, чем качественный и, к сожалению, вот уже который год количество в качество не переходит.

Иногда вообще создается впечатление, что законодательная ветвь власти в регионе является придатком исполнительной. Работы депутатов не видно, они просто легитимируют посредством единогласного голосования решения, которые им спускают из администрация Хамитова. И все же, если вынести эту практику за скобки, можно ли увидеть что-либо оригинальное в работе Госсобрания за этот год? Вспоминается, прежде всего, введение «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных ИП, но в сложившейся экономической ситуации в стране – это была не законодательная новация, а острая необходимость, которой воспользовались многие регионы, и о которой так много и постоянно говорил Рустэм Хамитов. Еще одним показателем работы Курултая РБ на «количество» являются инициативы, направленные в Госдуму - 63 законопроекта. Для сравнения: Госсовет соседнего Татарстана внес 20 законопроектов. Больше башкирских депутатов внесли только Законодательные Собрания Республики Карелии, а также Санкт-Петербурга. Случай с Северной Пальмирой – особенный. В заксобрании этого субъекта федерации «петросянит» депутат Милонов, известный своими экстравагантными законодательными инициативами, наиболее «знаковой» среди которых стал закон протии пропаганды гомосексуализма. Отсюда следует, что Госсобрание РБ занимает «почетное» третье место. Интенсивность таких инициатив свидетельствует, что элиты Башкирии не удовлетворены конфигурацией во взаимоотношениях центра и периферии. Мы говорили о жесткой вертикали власти в исполнительной власти, неоднократно обсуждали принципы построения экономической вертикали, в результате которой только два субъекта федерации не имеют долгов перед центром. В данном случае мы сталкивается с аналогичной вертикалью, когда центр не слышит законодательные инициативы регионалов. Впрочем, и сами республиканские законодатели дают поводы, для того чтобы их игнорил центр. В Госдуме считают (об этом неоднократно писали федеральные СМИ), что законодательные инициативы башкирских депутатов не совсем «грамотны». Возможно, это простой информационный вброс, но когда депутаты Госсобрания РБ предлагают запретить медикам и некоторым другим категориям граждан протестовать с помощью голодовок под угрозой штрафов, невольно задумаешься об адекватности курултаевцев. В случае с медиками, напомню, предлагалось внести поправки в Трудовой кодекс и помимо них так же запретить голодовки спасателей, диспетчеров, летчиков, железнодорожных рабочих, работников водного транспорта и связи. Кстати, хромает у наших депутатов не только профессиональные компетенции, но и трудовая дисциплина. Весной этого года в сети появился видеоролик, на котором видно, как во время доклада главы республики депутаты Госсобрания даже не пытаются делать вид, что слушают, а просто сидят и тупо смотрят в свои смартфоны и планшеты. Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев находится на этой должности уже четвертый созыв подряд, что является поразительным политическим долголетием. Но на самом деле ничего здесь удивительного нет – второй по рангу человек республики предпочитает излишне не высовываться, не показывать каких-либо амбиций и просто тихо отсиживаться в тени. Если взглянуть на рейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации, публикуемый компанией «Медиология»: Толкачев в нем всегда занимает стабильные места с 40 по 60-й (для сравнения рейтинги Хамитова в ведущих аналитических структурах страны редко понижаются ниже 25-го места). Из этого следует, что законодательное собрание Башкирии, мягко говоря, слабое звено в политической конфигурации региона. Компетенций, воли и желания депутатов явно недостаточно для того, чтобы повысить котировки региональной власти в непростом диалоге с центром. Александр КРАСОВСКИЙ.