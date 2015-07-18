Спасатели так и не нашли в тайге следов брошенного товарищами туриста

Posted 18 июля 2015, 18:51
Published 18 июля 2015, 18:51
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Сегодня активные поиски пропавшего прекращены.
- Теперь поисковые работы будут проводиться в случае выяснения новых обстоятельств, - пояснили в аварийно-спасательной службе Башкирии.
Напомним, уфимец Вадим Классен отправился в поход вместе с малознакомыми людьми, с которыми познакомился по интернету. Во время восхождения парень сильно натер ноги и новые товарищи, не раздумывая бросили его в тайге одного. Горе-туристы оставили друга в непроходимой чаще, пообещав вернуться за ним через несколько дней. Больному оставили еду, чтобы он смог продержаться, но, похоже, что с мужчиной случилось что-то пострашнее, чем голод.
Когда путешественники спустились с горы, они не нашли Вадима, а сам он перестал выходить на связь. И только тогда товарищи догадались сообщить об исчезновении человека в спасательную службу. Поиски спасателей осложнялись тем, что парни не могут рассказать, где бросили приятеля, так как сами плохо знают местность.
У молодого человека давно закончились продукты, и, похоже, нет надежды обнаружить его живым.