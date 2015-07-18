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Posted 18 июля 2015, 18:51

Published 18 июля 2015, 18:51

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Спасатели так и не нашли в тайге следов брошенного товарищами туриста

18 июля 2015, 18:51
Башкирские спасатели так и не нашли 28-летнего Вадима Классена, пропавшего в районе хребта Инзерские зубчатки в Белорецком районе еще 25 июня. За время спасательной операции, в которой участвовали сотрудники МЧС, несколько поисковых отрядов, егеря и волонтеры, обследовано 174 километра горно-таежной местности. Следов безвестно сгинувшего туриста так и не обнаружили.

Сегодня активные поиски пропавшего прекращены.

- Теперь поисковые работы будут проводиться в случае выяснения новых обстоятельств, - пояснили в аварийно-спасательной службе Башкирии.

Напомним, уфимец Вадим Классен отправился в поход вместе с малознакомыми людьми, с которыми познакомился по интернету. Во время восхождения парень сильно натер ноги и новые товарищи, не раздумывая бросили его в тайге одного. Горе-туристы оставили друга в непроходимой чаще, пообещав вернуться за ним через несколько дней. Больному оставили еду, чтобы он смог продержаться, но, похоже, что с мужчиной случилось что-то пострашнее, чем голод.

Когда путешественники спустились с горы, они не нашли Вадима, а сам он перестал выходить на связь. И только тогда товарищи догадались сообщить об исчезновении человека в спасательную службу. Поиски спасателей осложнялись тем, что парни не могут рассказать, где бросили приятеля, так как сами плохо знают местность.

У молодого человека давно закончились продукты, и, похоже, нет надежды обнаружить его живым.

#Происшествия#Новости
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