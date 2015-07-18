Спасатели так и не нашли в тайге следов брошенного товарищами туриста

Напомним, уфимец Вадим Классен отправился в поход вместе с малознакомыми людьми, с которыми познакомился по интернету. Во время восхождения парень сильно натер ноги и новые товарищи, не раздумывая бросили его в тайге одного. Горе-туристы оставили друга в непроходимой чаще, пообещав вернуться за ним через несколько дней. Больному оставили еду, чтобы он смог продержаться, но, похоже, что с мужчиной случилось что-то пострашнее, чем голод.