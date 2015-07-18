Палец всеобщего равенства. «Уфа» смогла сыграть вничью со «Спартаком» после удаления Фримпонга

«Спартак» и «Уфа» открыли новый сезон матчем в Москве. Удивили, конечно же, представители Башкирии. Команда вышла без новых футболистов в стартовом составе! Вообще ни одного среди 11-ти. А ведь новый сезон. Выжить в этом году будет очень сложно. Но новых мастеров мы не видим. Купили неплохого левого флангового нападающего из заштатного чемпионата Дании, но он в запасе. Остальные новички примерно такого же уровня, как и те футболисты, что мучились в прошлом сезоне. Даже послабей пока свежие лица, раз в запасе сияют. Так что старыми щами красные будут нас потчевать – обороной Игоря, грозой Юрченко и везением всех.

Везение уже в первом тайме началось. «Спартак» с новым тренером, но бывшим футболистом этого клуба Дмитрием Аленичевым сразу ринулся закапывать ребятишек Игоря Колыванова. Забить хозяева не смогли и получили в ответ красавчика. Штрафной удар. Николай Сафрониди подал, Харис Ханджич головой правильно приложился. Мяч от штанги влетел в ворота. Шансов у Артема Реброва не было никаких. Это первый гол в премьер-лиге 2015-2016. 12-я минута. Многие тренеры говорят – «Уфа» часто забивает со стандартов. Да, это так. Но не нужно забывать и о том, что красные со стандартов и пропускают немало. Об это скажет и Колыванов после матча. Главного тренера, видимо, уже достали эти фразы про умение башкирской команды реализовывать угловые и штрафные. Счет стал равным на 24-й минуте. Розыгрыш углового, блестящий навес с чуть более близкого расстояния. Мяч уходил от вратаря Давида Юрченко, перехватить его страж не мог. Последовал удар с близкого расстояния – с ним первый номер справился, но тут же мы увидели акробатическое добивание высоко поднятой ногой в прыжке в исполнении Сердара Таски. Все очень быстро произошло. Понятно, что Иван Пауревич не сыграл головой. Понятно, что дали добить. Но тут, скорее, «Спартак» все сделал блестяще, а не гости провалились, 1:1. Вскоре Ханджич пожелал сделать дубль и ударил по воротам в ближнюю девятку с неудобной позиции. А ведь мог бы прострелить на партнера, чтобы он в дальний пустой угол замкнул… На 31-й минуте красную карточку дали опорному полузащитнику гостей Эммануэлю Фримпонгу. Темнокожего британца спровоцировал болельщик «Спартака» на трибунах. Оскорбление было расистским. Футболист не выдержал и показал в ответ средний палец. За такой жест удаляют, штрафуют и дисквалификацию дают. Понятно, что Эммануэль не имел права подставлять команду. И он уже извинился. Но что толку-то? Час игры в меньшинстве. И ряд матчей без одного из основных опорников. Это серьезнейший проступок. Конечно же, «Спартак» в большинстве побежал добивать. И моментов у него было немало. Но везения не было. Везло «Уфе». Она сопротивлялась, дотерпела до перерыва. Внезапный удал после нанес Дмитрий Стоцкий. Ханджич навесил с фланга после ошибки хозяев, а забивной защитник головой в падении опередил и защитника и вратаря москвичей. 1:2 на 67-я минуте. Теперь нужно было отбиваться не ради одного очка, а ради трех. «Спартак» рвал и метал, но до гола не доходило. А потом сработала замена. Новичок и резервист красно-белых Зе Луиш вышел на поле, после розыгрыша углового подставил ногу – и мяч низом влетел в ворота. Юрченко был бессилен. Тут и навес получился кинжальным, и завершающее действие прекрасное. 2:2 на 79-й минуте. «Спартак» мог сравнять счет. Но опять не повезло, да и точности тому же Зе Луишу не хватило. В итоге ничья 2:2. «Уфа» это очко заслужила, заслужил свое и «Спартак». Есть претензии к судье этого матча. Ханджич дважды получал по голове сзади в этой игре, но мы не увидели за такое даже желтых карточек. Хозяева вообще всего одну получили в самом конце, хотя действовали жестко. Гостям арбитр дал аж три. Ему не жалко. Щедрый человек. Ладно хоть левых пенальти не поставил в ворота «Уфы» - уже блестяще. Главный тренер «Спартака» Дмитрий Алейничев сказал после игры: - У нас было преимущество. Создавали моменты. Пропустили два раза, потеряли концентрацию, но свою команду я благодарю… Игорь Колыванов похвалил соперника и сказал про свою «Уфу»: - Ребята героически сражались. А стандарты – у нас и туда, и сюда. С них забиваем, с них пропускаем. Стоим, смотрим, как вколачивают мяч в наши ворота, никто никого не держит. Начали встречу мы ни шатко ни валко, сразу не привыкли к полю. Его еще полили, и мы сначала не успевали за перемещениями мяча. Потом забили гол, и потихонечку выровняли игру. Удаление – в любом случае вина Фримпонга. Не знаю точно, что там произошло, но ему нужно было терпеть… Но главный хит из уст Колыванова: - Практически одним составом играем один сезон. Ребята привыкли друг к другу… Может, мы этим привычным составом и в еврокубки попадем, Игорь Владимирович? Ну а чего мелочиться-то с каким-то там 10-м местом… Олег ЧЕРНОВ. Фото с сайта sport-express.ru.