Жителей барачного квартала, который идет под снос, заставляют платить за капремонт

Posted 13 июля 2015, 03:42
Published 13 июля 2015, 03:42
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Между тем, жители сносимых бараков пытаются добиться отмены начисления им вносов за капремонт. Несмотря на то, что дома в ближайшее время исчезнут с лица земли, жителям выставляют счета за будущую реконструкцию их жилищ.
В администрации Калининского района Уфы заявили, что поскольку дома не признаны аварийными, и они включены в региональную программу капремонта, с людей не снимается обязанность платить за капремонт.
- Мы все понимаем, что платить за капитальный ремонт домов, которые идут под снос, не целесообразно, и надеемся, что данный вопрос будет закрыт, и нам не придется выкидывать деньги в воздух, - пишут жители квартала в специально созданном паблике.
Дмитрий КОЛПАКОВ.