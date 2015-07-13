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Posted 13 июля 2015, 03:42

Published 13 июля 2015, 03:42

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Жителей барачного квартала, который идет под снос, заставляют платить за капремонт

13 июля 2015, 03:42
Компании «Маштехресурсы» бизнесмена Геннадия Рубашкина представила публике свое видение застройки квартала, окруженного улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров и Черниковской. На площадке в 6,4 гектаров находятся 30 барачных двух-трех-этажных домов и несколько гаражей. Здесь планируются построить восемь жилых зданий от 12 до 26 этажей на 4,2 тысячи жителей и здание детсада на 200 мест. Общая площадь квартир – 114 тысяч квадратных метров.

Между тем, жители сносимых бараков пытаются добиться отмены начисления им вносов за капремонт. Несмотря на то, что дома в ближайшее время исчезнут с лица земли, жителям выставляют счета за будущую реконструкцию их жилищ.

В администрации Калининского района Уфы заявили, что поскольку дома не признаны аварийными, и они включены в региональную программу капремонта, с людей не снимается обязанность платить за капремонт.

- Мы все понимаем, что платить за капитальный ремонт домов, которые идут под снос, не целесообразно, и надеемся, что данный вопрос будет закрыт, и нам не придется выкидывать деньги в воздух, - пишут жители квартала в специально созданном паблике.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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