Среди погибших в обрушившейся под Омском казарме пятеро призывников из Башкирии

Рустама Шайхуллина и Раниса Алтынбаева призывали из Салаватского района, Рустама Юмагулова – из Сибая, Фидана Мамлиева из Чекмагушевского района, а Вадима Нафикова – из Белорецка.
До того, как уйти в армию 21-летний Ранис Алтынбаев работал в школе села Алькино учителем физкультуры, 20-летний Рустам Шайхуллин был студентом третьего курса УГАТУ, но взял академический отпуск, чтобы стать десантником.
В минобороны страны пообещали выплатить семьям, потерявшим сыновей, 5,8 млн рублей.
Напомним, четырехэтажное здание казармы, в которой в момент обрушения находилось около 300 человек, «затрещало по швам» ночью, около 23:00, предположительно из-за технологических нарушений, допущенных при строительстве. Крыша и два с половиной пролета обрушилось после отбоя, когда солдаты находились в своих кроватях. Под завалами обнаружено 42 человека, среди них 23 погибших и 19 раненых.
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
По словам представителя следственного комитета РФ Владимира Маркина, следствие проверяет все возможные версии произошедшего, «в том числе и версию о нарушениях, допущенных в ходе ремонта здания казармы, которое было построено в 1975 году, а его капитальный ремонт сделан в 2013 году».
- Как всегда, разгильдяйство, помноженное на безответственность, приводит к таким трагедиям, - добавил г-н Маркин в своем блоге в Твиттере.