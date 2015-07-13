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Среди погибших в обрушившейся под Омском казарме пятеро призывников из Башкирии

13 июля 2015, 14:05
В ночь с 12 на 13 июня в поселке Светлое под Омском в момент обрушения здания казармы ВДВ погибло пятеро военнослужащих, призванных из Башкирии. Все они отправились служить весной этого года – парням не исполнилось и 22 лет. Военный комиссариат Башкортостана выразил глубокие соболезнования родственникам погибших.

Рустама Шайхуллина и Раниса Алтынбаева призывали из Салаватского района, Рустама Юмагулова – из Сибая, Фидана Мамлиева из Чекмагушевского района, а Вадима Нафикова – из Белорецка.

До того, как уйти в армию 21-летний Ранис Алтынбаев работал в школе села Алькино учителем физкультуры, 20-летний Рустам Шайхуллин был студентом третьего курса УГАТУ, но взял академический отпуск, чтобы стать десантником.

В минобороны страны пообещали выплатить семьям, потерявшим сыновей, 5,8 млн рублей.

Напомним, четырехэтажное здание казармы, в которой в момент обрушения находилось около 300 человек, «затрещало по швам» ночью, около 23:00, предположительно из-за технологических нарушений, допущенных при строительстве. Крыша и два с половиной пролета обрушилось после отбоя, когда солдаты находились в своих кроватях. Под завалами обнаружено 42 человека, среди них 23 погибших и 19 раненых.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

По словам представителя следственного комитета РФ Владимира Маркина, следствие проверяет все возможные версии произошедшего, «в том числе и версию о нарушениях, допущенных в ходе ремонта здания казармы, которое было построено в 1975 году, а его капитальный ремонт сделан в 2013 году».

- Как всегда, разгильдяйство, помноженное на безответственность, приводит к таким трагедиям, - добавил г-н Маркин в своем блоге в Твиттере.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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