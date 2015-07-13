Среди погибших в обрушившейся под Омском казарме пятеро призывников из Башкирии

Напомним, четырехэтажное здание казармы, в которой в момент обрушения находилось около 300 человек, «затрещало по швам» ночью, около 23:00, предположительно из-за технологических нарушений, допущенных при строительстве. Крыша и два с половиной пролета обрушилось после отбоя, когда солдаты находились в своих кроватях. Под завалами обнаружено 42 человека, среди них 23 погибших и 19 раненых.