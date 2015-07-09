Ежегодный уфимский open-air симфонической музыки получит федеральную поддержку

- Я поговорил с одним из представителей киносетей, он сказал, что прочитал об этом законопроекте в фейбуке, - говорит г-н Мединский. - Это странно, когда люди, прочитав непроверенную информацию в соцсетях, сразу пишут обращения президенту. При внесении законопроекта пострадавших сторон быть в кинобизнесе не должно, напротив, все должны выиграть.