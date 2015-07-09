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Posted 9 июля 2015, 09:15

Published 9 июля 2015, 09:15

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Ежегодный уфимский open-air симфонической музыки получит федеральную поддержку

9 июля 2015, 09:15
Министр культуры России Владимир Мединский, побывав в Уфе, пообещал государственную поддержку open-air на открытом воздухе «Симфоническая ночь», который ежегодно проводится в столице Башкирии. По мнению г-на Мединского, это станет хорошей пропагандой классической музыки среди молодежи.

- Возможно, будет софинансирование из федерального бюджета, - заявил «культурный» министр страны. - Проект нам понравился и я предложил включить его в федеральную целевую программу "Культура".

Г-н Мединский надеется, что в сентябре в очередном концерте под открытым небом в Уфе примут участие победители международного конкурса имени Чайковского.

Также Владимир Мединский рассказал, как он относится к заявлениям кинопромышленников, требующих не включать налог на добавленную стоимость в цену билетов на кинопросмотры.

- Удивлен фактом обращений к президенту РФ владельцев ряда кинотеатров, - говорит г-н Мединский. - Это все равно, что импортёры Европейского союза поддержали бы эмбарго на продукцию стран ЕС.

Владимир Ростиславович назвал эти заявления кинопрокатчиков сродни позиции: «А баба Яга – против!», тем более, что они выступают против того, "чего еще нет". Законопроект еще находится в стадии разработки, и, по словам г-на Мединского, в документе учтут все интересы.

- Я поговорил с одним из представителей киносетей, он сказал, что прочитал об этом законопроекте в фейбуке, - говорит г-н Мединский. - Это странно, когда люди, прочитав непроверенную информацию в соцсетях, сразу пишут обращения президенту. При внесении законопроекта пострадавших сторон быть в кинобизнесе не должно, напротив, все должны выиграть.

#Культура#Новости
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