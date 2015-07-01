В Уфе от упавших из-за сильного ветра деревьев пострадали машины и электропровода

Posted 1 июля 2015, 06:39
Published 1 июля 2015, 06:39
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
На затонской трассе у остановки «Сады» рухнувшее дерево оборвало троллейбусные провода, но сегодня движение уже восстановлено.
Обвисло на проводах дерево на Демской улице рядом с домом № 41б, но повреждений не принесло. А вот ствол, упавший на линию наружного освещения на улице Бикбая у дома № 23/2, оборвал провода, но отключения подачи электроэнергии в жилые кварталы не случилось.
В администрации мэрии столицы Башкирии сообщили, что старые и травмированные деревья несут опасность для жизней горожан и их имущества, а потому в городе будет продолжаться работа по замене высохших стволов на новые саженцы.