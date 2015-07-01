В Уфе от упавших из-за сильного ветра деревьев пострадали машины и электропровода

Стихия, обрушившаяся на Уфу во вторник, повалила деревья на припаркованные автомобили и электропровода сразу в трех городских районах – Октябрьском, Ленинском и Кировском. Упавшие стволы раздавили машины на улице Менделеева у дома 5/1 и на Советской улице у дома № 14. Во всех поврежденных автомобилях владельцев не было, никто не пострадал.

На затонской трассе у остановки «Сады» рухнувшее дерево оборвало троллейбусные провода, но сегодня движение уже восстановлено. Обвисло на проводах дерево на Демской улице рядом с домом № 41б, но повреждений не принесло. А вот ствол, упавший на линию наружного освещения на улице Бикбая у дома № 23/2, оборвал провода, но отключения подачи электроэнергии в жилые кварталы не случилось. В администрации мэрии столицы Башкирии сообщили, что старые и травмированные деревья несут опасность для жизней горожан и их имущества, а потому в городе будет продолжаться работа по замене высохших стволов на новые саженцы.