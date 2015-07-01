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Posted 1 июля 2015, 06:39

Published 1 июля 2015, 06:39

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

В Уфе от упавших из-за сильного ветра деревьев пострадали машины и электропровода

1 июля 2015, 06:39
Стихия, обрушившаяся на Уфу во вторник, повалила деревья на припаркованные автомобили и электропровода сразу в трех городских районах – Октябрьском, Ленинском и Кировском. Упавшие стволы раздавили машины на улице Менделеева у дома 5/1 и на Советской улице у дома № 14. Во всех поврежденных автомобилях владельцев не было, никто не пострадал.

На затонской трассе у остановки «Сады» рухнувшее дерево оборвало троллейбусные провода, но сегодня движение уже восстановлено.

Обвисло на проводах дерево на Демской улице рядом с домом № 41б, но повреждений не принесло. А вот ствол, упавший на линию наружного освещения на улице Бикбая у дома № 23/2, оборвал провода, но отключения подачи электроэнергии в жилые кварталы не случилось.

В администрации мэрии столицы Башкирии сообщили, что старые и травмированные деревья несут опасность для жизней горожан и их имущества, а потому в городе будет продолжаться работа по замене высохших стволов на новые саженцы.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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