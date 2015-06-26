Григорий Букреев ушел на повышение в администрацию президента Башкирии

Мэр Уфы Ирек Ялалов поблагодарил г-на Букреева за три года работы в Калининской администрации. Он отметил, что за это время в районе произошли положительные изменения. Кроме того, на ближайшее будущее намечены планы по модернизации дорожно-транспортной сети, в первую очередь – в микрорайонах Инорс и Шакша, поселке Максимовка, на улице Интернациональной, задуманы большие проекты по капитальному строительству, объектам социальной сферы и благоустройству территорий.