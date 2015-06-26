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Posted 26 июня 2015, 17:24

Published 26 июня 2015, 17:24

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Григорий Букреев ушел на повышение в администрацию президента Башкирии

26 июня 2015, 17:24
Начальник администрации Калининского района Уфы Григорий Букреев получил на пост руководителя управления по работе с территориями администрации главы РБ, который ранее, до назначения вице-премьером башкирского правительства занимал Владимир Нагорный. На освободившееся место пришел 40-летний Сергей Кожевников. Новый районный начальник, как и все предыдущие – выходец из УМПО, до этого он в течение пяти лет руководил цехом 3в2.

Мэр Уфы Ирек Ялалов поблагодарил г-на Букреева за три года работы в Калининской администрации. Он отметил, что за это время в районе произошли положительные изменения. Кроме того, на ближайшее будущее намечены планы по модернизации дорожно-транспортной сети, в первую очередь – в микрорайонах Инорс и Шакша, поселке Максимовка, на улице Интернациональной, задуманы большие проекты по капитальному строительству, объектам социальной сферы и благоустройству территорий.

Сергей Кожевников родился в Уфе в 1975 году. Окончил московский институт экономических преобразований и управления рынком по специальности государственное и муниципальное управление. Трудовую деятельность, после учебы в Уфимском энергетическом техникуме и службы в армии, начал в 1997 году монтажником в АО «Уралспецэнерго», затем работал в ОАО «УМПО». На предприятии он прошел путь от электромонтера до начальника цеха.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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