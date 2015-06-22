Уфимцев, пришедших помянуть близких в День скорби, к микрофону не подпустили

- Я считаю, что сегодня уместно зажечь свечи памяти на площадях, скверах и в домах, - призвал он. - Это будет памятью о тех, кто не вернулся с фронта. Это будет памятью о тех, кто положил свои силы и здоровье на то, чтобы наша страна победила. В этот день еще раз вспомним тех, кто ушел на фронт и не вернулся. Или вернулся с ранами, увечьями. Вспомним тех, кто умер после войны. Отдадим дань благодарности тем, кто сегодня рядом с нами – ветеранам войны и ветеранам труда.