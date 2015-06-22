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Posted 22 июня 2015, 11:03

Published 22 июня 2015, 11:03

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Уфимцев, пришедших помянуть близких в День скорби, к микрофону не подпустили

22 июня 2015, 11:03
22 июня в четыре часа утра в Уфе в Парке Победы состоялся траурный митинг, посвященный 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Несмотря на очень раннее утро, возложить цветы к вечному огню и зажечь поминальные свечи пришло около 300 жителей столицы Башкирии. На городском митинге выступил ветеран войны и труда Александр Ширяев, а также заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов. Больше никому городские чиновники слова не дали, несмотря на многочисленные просьбы пришедших людей.

Городские чиновники сослались на отсутствие предварительной заявки и согласования. Однако люди всё равно выступали, хотя и без звукоусиливающей аппаратуры.

Понятно, что никто из пришедших не собирался пропагандировать политические или, не дай Бог, экстремистские лозунги. Неформальные ораторы говорили о боли и скорби, с которой связано в памяти народа 22 июня 1941 года, делились воспоминаниями о своих близких, ушедших на фронт и не вернувшихся, подчеркивали, что для зашиты своей Родины в 1941-м году, их отцам и дедам не требовалось предварительного согласования своего патриотического порыва у чиновников. Присутствующие посетовали на «казенный» подход к проведению Дня скорби.

В связи с этим некоторые из людей вспоминали, как после 9 мая организаторы народного мероприятия «Бессмертный полк» обратились к президенту России Владимиру Путину, который участвовал в акции, как обычный гражданин и сын участника войны, с просьбой не допустить формализации их мероприятия. Сразу после праздника некоторые федеральные чиновники начали присматривать себе теплые места в народном мероприятии. И их вовремя одернули, потому что народная инициатива должна оставаться народной.

Между тем, уже днем в уфимском парке имени Ленина глава региона Рустэм Хамитов возложил цветы к памятнику Матросову и принял участие во всероссийской акции «Свеча памяти».

- Мы знаем о войне только из кадров кинохроники, - сказал г-н Хамитов. - В то же время рядом с нами живут люди, которые прошли через горнила боев. Люди, которые своим трудом, своей доблестью, отвагой отстояли нашу Родину, свободу нашей Родины. Я хочу высказать слова искренней благодарности тем, кто воевал, кто трудился в тылу, и тем, кто сделал всё, чтобы наша страна сегодня была свободной и развивалась так, как требуют ее граждане, а не как навязывают свое мнение внешние силы.

Глава региона призвал всех жителей Башкортостана, «придя домой зажечь свечи памяти».

- Я считаю, что сегодня уместно зажечь свечи памяти на площадях, скверах и в домах, - призвал он. - Это будет памятью о тех, кто не вернулся с фронта. Это будет памятью о тех, кто положил свои силы и здоровье на то, чтобы наша страна победила. В этот день еще раз вспомним тех, кто ушел на фронт и не вернулся. Или вернулся с ранами, увечьями. Вспомним тех, кто умер после войны. Отдадим дань благодарности тем, кто сегодня рядом с нами – ветеранам войны и ветеранам труда.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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