Ветерана уфимского аэропорта с Днем авиации поздравил первый космонавт

Posted 21 июня 2015, 19:56
Published 21 июня 2015, 19:56
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Так случилось, что Юрий Гагарин стал однокурсником Фаниса Гарифуллина по Чкаловскому военно-авиационному училищу.
— В те времена в военные училища попадали через аэроклубы, которые открывались почти во всех городах. Естественно, были они и в Уфе, — вспоминает Фанис Гибадуллович. – Их представители ходили по школам и агитировали прийти к ним. Впервые я попал в аэроклуб в девятом классе. Здесь же совершил свои первые полеты – сначала на планерах, а потом и на ЯК-18.
Любовь к небу настолько захватила Фаниса Гарифуллина, что, когда пришло время выбирать будущую профессию, сомнений у него уже не оставалось. Осенью 1955-го Фанис Гибадуллович поехал в Оренбург поступать в Чкаловское военно-авиационное училище. Сюда же в октябре приехал и выпускник Саратовского аэроклуба Юрий
Гагарин.
— Мы и так-то не по годам серьезными были — все-таки детство пришлось на войну, - вспоминает Фанис Гарифуллин. — А Юрий Алексеевич еще и старше нас всех оказался: в 1955 году Гагарину исполнился 21 год. Его назначили помощником командира взвода.
Юрий Гагарин среди других курсантов эскадрильи как будто ничем не выделялся. Все свободное время, как и другие, тратил на спорт и полеты, а еще ходил на танцы — на субботние вечера в училище из города приезжали девушки. Кстати, именно здесь он познакомился со своей будущей женой Валентиной.
Юрий Гагарин демобилизовался в 1957 году, Фанис Гарифуллин – годом позже. Больше они не встречались. Если не считать одного очень интересного случая. Дело в том, что после военного училища Фанис Гарифуллин «пересел» на гражданские самолеты: в течение 10 месяцев учился управлять ЛИ-2. Потом вернулся в Уфу.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблём «Восток», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут пребывания в космосе Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от города Энгельса.
Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных правительств и общественных организаций он посетил около 30 стран. Много у первого космонавта было поездок и внутри Советского Союза.
Отсутствие звездной болезни было одним из многих достоинств первого космонавта. Его простота была очевидна еще в училище.
— Совсем не удивительно, что именно он первым отправился в космос: приятный внешний вид, крепкое здоровье, коммуникабельность, — считает ветеран МАУ. — О большом летном мастерстве речи не могло идти: это с опытом приходит, а у курсантов налет мизерный — в лучшем случае сотня часов. Но этого и не требовалось.
В последующие годы Гагарин вёл большую общественно-политическую работу, окончил академию им. Жуковского, работал в ЦПК и готовился к новому полёту в космос.
- Летом 1961 года мне показали номер журнала «Гражданская авиация», в котором было небольшое интервью с Гагариным — через несколько месяцев после полета он был очень популярным, — говорит Фанис Гибадуллович. — Откуда-то он узнал, что я стал гражданским летчиком и работаю в уфимском аэропорту, и поздравил меня со страниц журнала с Днем авиации.
Полина ВИКТОРОВА.