Ветерана уфимского аэропорта с Днем авиации поздравил первый космонавт

— В те времена в военные училища попадали через аэроклубы, которые открывались почти во всех городах. Естественно, были они и в Уфе, — вспоминает Фанис Гибадуллович. – Их представители ходили по школам и агитировали прийти к ним. Впервые я попал в аэроклуб в девятом классе. Здесь же совершил свои первые полеты – сначала на планерах, а потом и на ЯК-18.