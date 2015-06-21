К саммитам ШОС и БРИКС в Уфе напечатают 3000 драгоценных серебряных монет

В понедельник в России появятся памятные серебряные монеты достоинством в три рубля, которые Нацбанк страны выпустил заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече глав государств и правительств БРИКС. Напомним, международные саммиты состоятся в столице Башкирии в июле.

Серебряная монета «Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Уфе» имеет пробу сплава драгоценного металла 925 и весит 31,1 грамма, ее диаметр 39,0 миллиметров. Эту монету выпустили тиражом 1,5 тысяч экземпляров. Серебряная монета «Встреча глав государств и правительств БРИКС в Уфе» имеет те же технические характеристики и также выпущена 1,5 тысячным тиражом. Памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.