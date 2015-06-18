Учитель, выведя школьников в поход на берег реки Ай, потерял в воде своего племянника

Posted 18 июня 2015, 10:07
Published 18 июня 2015, 10:07
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Трагедия случилась днем 17 июля – школьники пришли на стоянку и учитель стал оборудовать лагерь, а дети побежали купаться. Причем, преподаватель уверяет, что мальчики бросились в воду без его разрешения. Самый младший из подростков пошел ко дну, а потом его тело унесло течением.
В следственном комитете Башкортостана проводится доследственная проверка, призванная установить вину взрослого человека, не сумевшего уследить за ребятами. В случае, если учитель станет фигурантом уголовного дела, ему могут обвинить в причинении смерти по неосторожности своему маленькому племяннику.