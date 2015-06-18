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Posted 18 июня 2015, 10:07

Published 18 июня 2015, 10:07

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Учитель, выведя школьников в поход на берег реки Ай, потерял в воде своего племянника

18 июня 2015, 10:07
13-летний мальчик утонул в реке Ай в Кигинском районе Башкирии. Тело подростка пока не найдено, на месте происшествия работают водолазы. Трагическим обстоятельством стало то, что погибший ребенок был племянником учителя, который вывел в поход ребят из местной школы. Преподаватель истории заручился устным согласием родителей восьмерых школьников от 14 до 16 лет отправиться в путешествие на речной берег, и прихватил с собой маленького родственника.

Трагедия случилась днем 17 июля – школьники пришли на стоянку и учитель стал оборудовать лагерь, а дети побежали купаться. Причем, преподаватель уверяет, что мальчики бросились в воду без его разрешения. Самый младший из подростков пошел ко дну, а потом его тело унесло течением.

В следственном комитете Башкортостана проводится доследственная проверка, призванная установить вину взрослого человека, не сумевшего уследить за ребятами. В случае, если учитель станет фигурантом уголовного дела, ему могут обвинить в причинении смерти по неосторожности своему маленькому племяннику.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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