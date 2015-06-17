В Уфе ночью пьяный водитель отечественного авто протаранил экскаватор и BMW

Попал на крупную сумму 33-летний водитель, усевшийся пьяным за руль «Лады Гранта». Он разбил не только свою машину, но и дорогостоящий немецкий кроссовер. Ночью 17 июня на Кавказской улице у дома 6/8 в Кировском районе столицы Башкирии «пьяный» автомобиль влетел в припаркованный на обочине экскаватор. От удара о дорожную технику «вазовскую» машину отбросило на встречку, где «Лада» «поцеловалась» еще и с BMW. На удивление, водитель отделался лишь ушибами и отказался проходить медосвидетельствование.

Попал на крупную сумму 33-летний водитель, усевшийся пьяным за руль «Лады Гранта». Он разбил не только свою машину, но и дорогостоящий немецкий кроссовер. Ночью 17 июня на Кавказской улице у дома 6/8 в Кировском районе столицы Башкирии «пьяный» автомобиль влетел в припаркованный на обочине экскаватор. От удара о дорожную технику «вазовскую» машину отбросило на встречку, где «Лада» «поцеловалась» еще и с BMW. На удивление, водитель отделался лишь ушибами и отказался проходить медосвидетельствование.