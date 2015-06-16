В Уфе полностью преобразили участок дороги, по которой поедут иностранные делегации

Posted 16 июня 2015, 20:22
Published 16 июня 2015, 20:22
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Сам короткий участок улицы Зорге от Шафиева и до парка расширили, положили взамен разбитого новый асфальт и оборудовали бордюрами. Трамвайные пути проложили бесшумными плитами и отремонтировали. Кроме того, здесь выполнены работы по строительству инженерных сетей ливневой канализации – ранее в дождливые дни вода на этом участке собиралась по колено.
В ближайшее время обновленную улицу благоустроят, высадив траву и цветы и нанесут дорожную разметку. В администрации столицы Башкирии сообщают, что работы на этом участке шли круглосуточно, а новая развязка на перекрестке «создавалась совместно с проектным институтом с учетом интенсивного транспортного потока».
Впрочем, особое внимание к этому участку улицы уфимской мэрии объясняется просто – в лесной зоне на перекрестке улиц Зорге и Шафиева находится государственная резиденция, где поселят иностранных гостей саммитов ШОС и БРИКС.