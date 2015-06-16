В Уфе полностью преобразили участок дороги, по которой поедут иностранные делегации

В Уфе до неузнаваемости изменился перекресток улиц Зорге и Шафиева – здесь разделили потоки транспорта островками безопасности. Теперь автомобилистам, поворачивающим в сторону парка Гафури, и двигающимся им навстречу, не придется подолгу стоять на перекрестке, ожидая «просвета» в плотном транспортном потоке – они смогут объехать движение по отдельным полосам.

Сам короткий участок улицы Зорге от Шафиева и до парка расширили, положили взамен разбитого новый асфальт и оборудовали бордюрами. Трамвайные пути проложили бесшумными плитами и отремонтировали. Кроме того, здесь выполнены работы по строительству инженерных сетей ливневой канализации – ранее в дождливые дни вода на этом участке собиралась по колено. В ближайшее время обновленную улицу благоустроят, высадив траву и цветы и нанесут дорожную разметку. В администрации столицы Башкирии сообщают, что работы на этом участке шли круглосуточно, а новая развязка на перекрестке «создавалась совместно с проектным институтом с учетом интенсивного транспортного потока». Впрочем, особое внимание к этому участку улицы уфимской мэрии объясняется просто – в лесной зоне на перекрестке улиц Зорге и Шафиева находится государственная резиденция, где поселят иностранных гостей саммитов ШОС и БРИКС.