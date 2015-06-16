В Уфе начинается фестиваль уличных искусств

Posted 16 июня 2015, 08:22
Published 16 июня 2015, 08:22
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
20 июня в 17 часов фестиваль начинают юные таланты - артисты студии творческого развития Константина Хабенского, детского театра «Буратино», театральной студии «Абсолютный мир» и образцово-хореографического ансамбля «Солнышко» из Благовещенска. Творческую и профессиональную поддержку им окажут актеры великолепного хит-квартета «Сюрприз». Посетителей ТРЦ «Планета» также порадует фотозона в стиле театральных декораций, мастер-класс по режиссуре от профессионалов, насыщенная развлекательная программа и подарки.