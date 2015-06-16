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Posted 16 июня 2015, 08:22

Published 16 июня 2015, 08:22

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

В Уфе начинается фестиваль уличных искусств

16 июня 2015, 08:22
В субботу в ТРЦ «Планета» начнется второй фестиваль уличных искусств, который будет идти в три уик-энда лета – 20 июня, 18 июля и 15 августа. Финалом станет большой театральный праздник, который состоится 19 сентября. Уникальный проект «Арт-Планета» пройдет при поддержке Министерства культуры РБ. Фестиваль готовит гостям невероятный коктейль из клоунады, цирка, музыкальных импровизаций, хореографии и других театральных жанров. В прошлом году фестиваль посетили 10 тысяч человек.

20 июня в 17 часов фестиваль начинают юные таланты - артисты студии творческого развития Константина Хабенского, детского театра «Буратино», театральной студии «Абсолютный мир» и образцово-хореографического ансамбля «Солнышко» из Благовещенска. Творческую и профессиональную поддержку им окажут актеры великолепного хит-квартета «Сюрприз». Посетителей ТРЦ «Планета» также порадует фотозона в стиле театральных декораций, мастер-класс по режиссуре от профессионалов, насыщенная развлекательная программа и подарки.

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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