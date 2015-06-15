За «неверный» флаг, украсивший Уфу в День России, лишится поста Сынтимир Баязитов?

- Недопустимо для администрации делать такие ляпы в своей работе, - заявили в «Молодой Гвардии». - День России это один из главных патриотических праздников в нашей стране, и в этот день руководство города из-за своей оплошности не смогло проконтролировать процесс организации праздника. Это уже второй факт когда администрация делает недопустимые вещи - первым стала установка перед Днем Победы архитектурного сооружения «Ай лав Уфа». Мы обращались по этому поводу к руководству города, но ответа так и не получили.