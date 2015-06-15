За «неверный» флаг, украсивший Уфу в День России, лишится поста Сынтимир Баязитов?

Posted 15 июня 2015, 10:18
Published 15 июня 2015, 10:18
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Напомним, 12 июня в Уфе организаторы совершенно верно изобразили башкирский флаг, а в российском триколоре поменяли местами цвета. Если на российском символе цвета идут сверху вниз – белый, синий, красный, то сцене на главной площади столицы Башкирии перед уфимским горсоветом красовался флаг неизвестной ныне страны – белый, красный, синий – в 1939 году такую символику имело государство, располагавшееся на территории сегодняшней Чехии.
Ошибку заметили пользователей соцсетей, которые растиражировали фото неверного флага России в интернете. На фоне символики неизвестного государства выступали такие знаменитые артисты, как заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Фидан Гафаров и группа «Отпетые мошенники».
- Недопустимо для администрации делать такие ляпы в своей работе, - заявили в «Молодой Гвардии». - День России это один из главных патриотических праздников в нашей стране, и в этот день руководство города из-за своей оплошности не смогло проконтролировать процесс организации праздника. Это уже второй факт когда администрация делает недопустимые вещи - первым стала установка перед Днем Победы архитектурного сооружения «Ай лав Уфа». Мы обращались по этому поводу к руководству города, но ответа так и не получили.
«Молодгвардейцы» отмечают, что «первыми, кто заметил что флаг России неправильно изображен, стала молодежь».
- Молодежи сегодня не все равно, что и как делается у нас в городе и в стране в целом. Мы просим главу города наказать всех виновных лиц кто был причастен к организации данного события, - написали они в своем паблике.
Как стало известно «МКС» во вторник на оперативном совещании объявят имя «ответственного» за глупую ошибку. Им станет вице-мэр Уфы Сынтимир Баязитов, курировавший проведение массового мероприятия. В администрации столицы Башкирии не могли не отреагировать на массовое недовольство, особенно после того, как в ситуацию вмешались депутаты Госдумы РФ. Так, парламентарий от фракции ЛДПР Роман Худяков уже заявил, что «нужно уволить чиновника, который отвечал за это мероприятие». По словам парламентария, следует ввести административное наказание для госслужащих, допускающих подобные ошибки.
- Чтобы каждый знал, что прежде, чем что-либо сделать, надо сто раз отмерить и один раз отрезать, чтобы таких «косяков» больше не было, и чтобы мы не краснели за них, - добавил депутат.
Интересно, ранее мэрия Уфы с удовольствием сама подмечала такие ошибки. Летом 2011 года чиновники обнаружили российский флаг, вывешенный красной полосой вверх у входа в ресторан La Ruche в торгово-офисном комплексе «Александровский пассаж». Тогдашний вице-мэр Марат Галиуллин посчитал триколор, вывешенный вверх ногами, надругательством над государственной символикой РФ, что карается уголовным законодательством.
Ошибочное размещение флага сегодня очень распространенное явление. Как правильно вешать флаг – белой или красной полосой к верху - не знают в большинстве предприятий. На полотнище не ставятся какие-либо метки, и инструкции, как правильно размещать знамя, не прилагается. Впрочем, подобные ляпы допускали и в других городах страны. В 2012 году в День России в Краснодаре напротив резиденции губернатора также появилась растяжка с «неправильным» триколором.
Дмитрий КОЛПАКОВ,
Радик ИШЕМГУЛОВ.