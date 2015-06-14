В Башкирии выставили на продажу промышленные площадки атомной станции в Агидели

- Количество ГУПов по состоянию на май сократилось до 76, - сказал министр. – На 2015 год принято решение о реорганизации еще 11 ГУПов и приватизации четырех госпредприятий. У нас нет цели все ГУПы акционировать. Но если они работают и дают чистую прибыль и выполняют социальную функцию, то смогут работать и в новом статусе.