В Башкирии выставили на продажу промышленные площадки атомной станции в Агидели

Posted 14 июня 2015, 16:42
Published 14 июня 2015, 16:42
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Ведомство в прошлом году смогло продать государственные акции и доли в таких предприятиях, как институт «Салаватнефтехимпроект», «Башкирский республиканский учколлектор», комплекс общественного питания «Гурман» (бывший ресторан «Галле» в Уфе), «Бурибаевский ГОК», «Хайбуллинскую горную компанию», «Башинформсвязь» и институт «Солитон».
По словам г-на Гурьева, государство с трудом избавилось от своей доли в туймазинском предприятии по обслуживанию торгового оборудования «Эталон-ТЗ».
Второе аналогичное производство - по техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения - стерлитамакское «Эталон-СТ», отдадут муниципальным властям для использования помещений.
Евгений Гурьев назвал «Эталон-ТЗ», как «занявшую нерыночную позицию».
- Все, что связно с измерительными приборами закрыто рынком, - уверен он. – Мы будем рекомендовать это предприятие к продаже через голландский аукцион, то есть на понижение. Если покупателя не найдем, спросим мнение администрации города и безвозмездно передадим в муниципальную собственность.
Глава башкирского минземимущества рассказал парламентариям, что за ряд государственных активов развернулась настоящая борьба.
- Несколько аукционов вызвали интерес на торгах, - рассказал он. - Например, на госпакет акций «Салаватнефтехимпроект» цена выросла с 101 до 258 млн рублей. База «Орленок» в Стерлитамакском районе при продаже набрала 50 аукционных шагов, а имущество лицея № 56 в Октябрьском - 46 шагов. В итоге цена по этим торгам выросла в три раза.
Остались непроданными доли в «Иглинском весовом заводе», «Башкирском троллейбусном заводе» и строительной компании «Стронег» из Октябрьского, отменены торги по продаже «Стерлитамакской железной дороги».
Министр земельных и имущественных отношений полагает, что потенциальных покупателей отпугивает цена, назначенная независимым оценщиком. Однако, план по продажам министерство выполнило: торговля акциями и долями принесла казне в 2014 году 5,4 млрд рублей. Еще на 137 млн рублей ведомство наторговало недвижимостью. Причем 11 из 25 объектов проданы арендаторам с семилетней рассрочкой.
Евгений Гурьев утверждает, что за год удалось почти на сотню снизить число ГУПов за счет выведения из-под государственной опеки редакции районных газет и издательств.
- Количество ГУПов по состоянию на май сократилось до 76, - сказал министр. – На 2015 год принято решение о реорганизации еще 11 ГУПов и приватизации четырех госпредприятий. У нас нет цели все ГУПы акционировать. Но если они работают и дают чистую прибыль и выполняют социальную функцию, то смогут работать и в новом статусе.
А вот излишки площадей госпредпредприятий, а это «десятки тысяч квадратных метров, сдаваемых в аренду», будут изымать и предлагать к продаже.
Также государство будет сокращать помещения госучреждений. Евгений Гурьев назвал примером работу регионального министерства образования, «оптимизирующего свою сеть» и добровольно отказывающегося от зданий образовательных учреждений.
- Сокращаются бюджетные расходы, а мы забираем в казну имущество, и передаем муниципалитету под его нужды, или продаем, - объяснил глава «имущественного» ведомства.
Также продолжается кампания по уплотнению офисных помещений для госчиновников. Ранее правительство РБ утвердило норматив в шесть квадратных метров на одного госслужащего.
- Появились лишних шесть тысяч квадратных метров, - говорит Евгений Гурьев.
Также министерство за прошлый год продало 175 участков площадью в 1,5 тысяч квадратных метров. Из них только 22 площадки под строительство административных зданий, остальные 135 - под дачи и частные дома. За землю государство выручило 42 млн рублей. 33 млн из них заплатила компании «Газпром нефтехим Салават», выкупающая землю под заводом.
Между тем, уже после парламентского отчета портал правовой информации опубликовал изменения в прогнозном плане приватизации, в который включили промышленную площадку в Агидели – несостоявшуюся атомную электростанцию, строительство которой было заморожено 20 лет назад. Площадки разбили на 150 объектов, но стоимость каждого лота в документе не уточняется.
Дмитрий КОЛПАКОВ.