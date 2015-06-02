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Posted 2 июня 2015, 19:27

Published 2 июня 2015, 19:27

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

В среду в Уфе похоронят экс-министра МВД Владимира Рыленко

2 июня 2015, 19:27
Министерство внутренних дел Башкирии сообщило, что в среду 3 июня в здании министерства на улице Ленина,7 состоится прощание с экс-министром Владимиром Рыленко, умершего в понедельник на 88-м году жизни. Владимир Рыленко возглавлял МВД БАССР четверть века.

- Владимир Данилович пришел в милицию по направлению обкома в 1960 году на должность заместителя министра, а спустя два года возглавил ведомство. После ухода в отставку Владимир Данилович не порывал связей с МВД. С 1990 года он возглавлял ветеранскую организацию органов внутренних дел и внутренних войск РБ, - говорится в заявлении МВД. - За заслуги в борьбе с преступностью и образцовое обеспечение охраны общественного порядка он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, более 40 медалями. В их числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За безупречную службу» 3-х степеней, а также медали Болгарии, Монголии, Германской Демократической Республики, нагрудные знаки "Отличник милиции", "Заслуженный работник МВД СССР".

Прощание с Владимиром Рыленко начнется в 10 часов, начало траурного митинга – в 11.30.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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