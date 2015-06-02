В среду в Уфе похоронят экс-министра МВД Владимира Рыленко

- Владимир Данилович пришел в милицию по направлению обкома в 1960 году на должность заместителя министра, а спустя два года возглавил ведомство. После ухода в отставку Владимир Данилович не порывал связей с МВД. С 1990 года он возглавлял ветеранскую организацию органов внутренних дел и внутренних войск РБ, - говорится в заявлении МВД. - За заслуги в борьбе с преступностью и образцовое обеспечение охраны общественного порядка он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, более 40 медалями. В их числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За безупречную службу» 3-х степеней, а также медали Болгарии, Монголии, Германской Демократической Республики, нагрудные знаки "Отличник милиции", "Заслуженный работник МВД СССР".