Владельцы УЗЭМИК огласят планы по перестройке заводского квартала

- Здесь планируют построить жилые дома высотой от 14 до 25 этажей с общей площадью квартир почти в 164 тысячи квадратных метров. Здесь же разместятся гостиницы, школа на 1200 учеников, детский сад на 350 мест, парковки на 3434 машины. Предполагается, что на территории бывшего завода будут проживать более 7 тысяч человек. Общая площадь микрорайона – 30 гектаров. Из них более девяти займут общественно-деловые объекты, - сообщает начальник пресс-службы горсовета Евгений Рахимкулов. - Внутри квартала располагаются признанные памятниками архитектуры и истории - корпуса Видинеевского пивоваренного завода начала XX века. В соответствии с проектами планировки и межевания территории, их планируют сохранить и облагородить.