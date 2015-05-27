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Posted 27 мая 2015, 16:11

Published 27 мая 2015, 16:11

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Владельцы УЗЭМИК огласят планы по перестройке заводского квартала

27 мая 2015, 16:11
14 июля комиссия горсовета Уфы по публичным слушаниям в градостроительстве проведет в здании администрации Советского района обсуждение по перестройке бывшего квартала завода УЗЭМИК. Демонстрационные материалы с проектами межевания и планировки можно будет посмотреть здесь с 29 мая. Напомним, акционеры ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций», где основным владельцем является бизнесмен, глава «Компании РИА» Радик Султанов, приняли решение о редевелопменте территории бывшего завода: здесь появится ТЦ «Лето» и крупный жилой квартал.

Перестройке подвергнется квартал в рамках улиц Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульвара Ибрагимова.

- Здесь планируют построить жилые дома высотой от 14 до 25 этажей с общей площадью квартир почти в 164 тысячи квадратных метров. Здесь же разместятся гостиницы, школа на 1200 учеников, детский сад на 350 мест, парковки на 3434 машины. Предполагается, что на территории бывшего завода будут проживать более 7 тысяч человек. Общая площадь микрорайона – 30 гектаров. Из них более девяти займут общественно-деловые объекты, - сообщает начальник пресс-службы горсовета Евгений Рахимкулов. - Внутри квартала располагаются признанные памятниками архитектуры и истории - корпуса Видинеевского пивоваренного завода начала XX века. В соответствии с проектами планировки и межевания территории, их планируют сохранить и облагородить.

Судя по схеме, жилая часть проекта будет насчитывать 12 домов. А в дореволюционном здании пивзавода разместится офис на 150 служащих.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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