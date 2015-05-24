«Капремонтные» деньги, собранные за минувшее десятилетие, учтут при новом ремонте?

Posted 24 мая 2015, 15:11
Published 24 мая 2015, 15:11
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Речь идет о взносах за капремонт жителей Башкирии, перечисляемых до появления «Регоператора», аккумулирующего эти деньги сегодня. По словам г-на Качкаева, имеется механизм, согласно которому «старые» капремонтные деньги не пропадали, а учитывались при оплате будущего ремонта. Однако по какой-то причине этот механизм не заработал.
С 2006 года средства, перечисляемые жителями столицы Башкирии по статье «капитальный ремонт» – по 2,8 рублей с квадратного метра в месяц. собирал муниципальный платежный оператор «ЕРКЦ».
- Вот Уфа собирала с 2006 года, по каждому дому, по каждой квартире имелся баланс, - говорит Павел Качкаев. – Какая была договоренность? Все деньги на счетах ЕРКЦ потратить и обнулить, а все балансы – плюсы и минусы должны были перейти вместе с домами «Регоператору», и должны были быть выведены в забалансовый счет. То есть когда «Регоператора» делает программу капремонта по Уфе, у него есть цифры плюсов и минусов по каждому дому и каждый квартире. Вроде бы все было нормально.
По словам г-на Качкаева, уфимцы должны знать, где их деньги, которые они платили за капремонт последнее десятилетие.
- Решение найдено, не надо ничего изобретать. Допустим накопил дом 2 млн рублей, ему делают ремонт на 4 млн рублей, эти 2 млн – учитываются в этой сумме. Они не должны потеряться. Эта схема должна было уже начать действовать.
Впрочем, не известны ни точные суммы, накопленные за восемь лет, и где находятся эти средства.
Глава «Регоператора» Павел Герасимов подтвердил, что механизм зачета старых накоплений должен работать. Однако пока никто из жителей 540 домов, где в прошлом и в этом году сделали капремонт, о таком перезачете не заявлял.
Павел Качкев обмолвился, что готовятся поправки к Жилищному Кодексу, согласно которым временные сводные деньги фондов капремонта будет разрешено размещать в банках под коммерческий процент. Сейчас эти средства лежат на депозитах под «нулевой» ставкой. Если поправки вступят в силу, теоретически появится деньги на возмещение платежей, которые жители Башкирии, и всей страны, выплачивали вплоть до 2014 года.
Сейчас «Регоператор» собирает по 5 рублей 20 копеек за квадратный метр в пятиэтажках, и 5 рублей 80 копеек за «квадрат» в домах свыше шести этажей.
По словам г-на Качкаева, взносы за капремонт в Башкирии – самые низкие среди регионов ПФО, и как минимум в три ближайших года пересматривать их размеры не будут.
Дмитрий КОЛПАКОВ.