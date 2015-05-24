«Капремонтные» деньги, собранные за минувшее десятилетие, учтут при новом ремонте?

- Вот Уфа собирала с 2006 года, по каждому дому, по каждой квартире имелся баланс, - говорит Павел Качкаев. – Какая была договоренность? Все деньги на счетах ЕРКЦ потратить и обнулить, а все балансы – плюсы и минусы должны были перейти вместе с домами «Регоператору», и должны были быть выведены в забалансовый счет. То есть когда «Регоператора» делает программу капремонта по Уфе, у него есть цифры плюсов и минусов по каждому дому и каждый квартире. Вроде бы все было нормально.