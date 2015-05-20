Ялалов призвал чиновников отказаться от американизмов

Posted 20 мая 2015, 15:39
Published 20 мая 2015, 15:39
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Так, в докладе начальника управления образования Елены Хаффазовой Ирек Ялалов услышал слово «вебинар», означающее разновидность видеоконференции.
- Интересный термин, - озадачился мэр. - Говорите по-русски, половина аудитории не поняла, что вы имели в виду фразой «родительское собрание в форме вебинара».
Градоначальник попросил чиновничий аппарат не использовать американизмы и другие иностранные заимствования в служебных докладах.
- А вы их наоборот с трибуны рекламируете, - обратился он к главе ГУНО. – А если энергетики начнут «крыть» своими терминами? Проще надо докладывать, чтобы всем было ясно и понятно.
Дмитрий КОЛПАКОВ.