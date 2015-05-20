mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 мая 2015, 15:39

Published 20 мая 2015, 15:39

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Ялалов призвал чиновников отказаться от американизмов

20 мая 2015, 15:39
В столице Башкирии начинается новая кампания, на этот раз по изгнанию заимствованных терминов и слов из лексикона чиновников. На аппаратном совещании в мэрии сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов возмутился многократным цитированием заимствованных на западе терминов.

Так, в докладе начальника управления образования Елены Хаффазовой Ирек Ялалов услышал слово «вебинар», означающее разновидность видеоконференции.

- Интересный термин, - озадачился мэр. - Говорите по-русски, половина аудитории не поняла, что вы имели в виду фразой «родительское собрание в форме вебинара».

Градоначальник попросил чиновничий аппарат не использовать американизмы и другие иностранные заимствования в служебных докладах.

- А вы их наоборот с трибуны рекламируете, - обратился он к главе ГУНО. – А если энергетики начнут «крыть» своими терминами? Проще надо докладывать, чтобы всем было ясно и понятно.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика