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Posted 17 мая 2015, 17:04

Published 17 мая 2015, 17:04

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

За Монументом Дружбы в Уфе построят апарт-отель

17 мая 2015, 17:04
Компания «Служба заказчика», «дочка» МУП «Служба заказчика и технического надзора» уфимской мэрии, намерена спроектировать апарт-отель на Посадской улице, что находится в столице Башкирии за Монументом дружбы. Контракт на проектирование оценивается в 18,4 млн рублей.

Новый апарт-отель с офисами и фитнес-центром разместится на пригорке на улице Посадская позади памятника, рядом с жилым домом 77, что на улице Октябрьской революции. Напротив этой площадки, над руслом Сутолоки, компания «Строительные инвестиции» намерена построить культурный центр.

Ранее на этот пригорок претендовало представительство Дагестана в Башкирии, собиравшееся возвести здесь в 2006 году десятиэтажное здание своего торгпредства.

Как тогда сообщил «МКС» глава дагестанского представительства в РБ Валентин Сулейманов, для постройки многоэтажного здания даже удалось найти инвестора: фирма «СтройОЙЛ» оплатила проект высотки, выполненного «Башкиргражданпроектом», и готова была за свой счет возвести Дом Дагестана, взамен получив часть этажей в собственность.

Однако накануне 450-летия вхождения Башкирии в состав России все работы были свернуты, потому что стройка могла бы помешать торжествам, запланированным у монумента. Но и после окончания праздника дагестанцам не разрешили продолжить начатое. Инвестор, не получивший обещанного, потребовал с дагестанской стороны девять миллионов рублей за проект. Позже шесть депутатов Госдумы от Дагестана обратились к властям Башкирии с просьбой реанимировать проект, но тема продолжения не получила.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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