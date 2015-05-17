За Монументом Дружбы в Уфе построят апарт-отель

Posted 17 мая 2015, 17:04
Published 17 мая 2015, 17:04
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Новый апарт-отель с офисами и фитнес-центром разместится на пригорке на улице Посадская позади памятника, рядом с жилым домом 77, что на улице Октябрьской революции. Напротив этой площадки, над руслом Сутолоки, компания «Строительные инвестиции» намерена построить культурный центр.
Ранее на этот пригорок претендовало представительство Дагестана в Башкирии, собиравшееся возвести здесь в 2006 году десятиэтажное здание своего торгпредства.
Как тогда сообщил «МКС» глава дагестанского представительства в РБ Валентин Сулейманов, для постройки многоэтажного здания даже удалось найти инвестора: фирма «СтройОЙЛ» оплатила проект высотки, выполненного «Башкиргражданпроектом», и готова была за свой счет возвести Дом Дагестана, взамен получив часть этажей в собственность.
Однако накануне 450-летия вхождения Башкирии в состав России все работы были свернуты, потому что стройка могла бы помешать торжествам, запланированным у монумента. Но и после окончания праздника дагестанцам не разрешили продолжить начатое. Инвестор, не получивший обещанного, потребовал с дагестанской стороны девять миллионов рублей за проект. Позже шесть депутатов Госдумы от Дагестана обратились к властям Башкирии с просьбой реанимировать проект, но тема продолжения не получила.
Дмитрий КОЛПАКОВ.