За Монументом Дружбы в Уфе построят апарт-отель

Однако накануне 450-летия вхождения Башкирии в состав России все работы были свернуты, потому что стройка могла бы помешать торжествам, запланированным у монумента. Но и после окончания праздника дагестанцам не разрешили продолжить начатое. Инвестор, не получивший обещанного, потребовал с дагестанской стороны девять миллионов рублей за проект. Позже шесть депутатов Госдумы от Дагестана обратились к властям Башкирии с просьбой реанимировать проект, но тема продолжения не получила.