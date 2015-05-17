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Posted 17 мая 2015, 10:31

Published 17 мая 2015, 10:31

Modified 10 ноября 2022, 19:15

Updated 10 ноября 2022, 19:15

В Башкортостане поймали водителя, задавившего 14-летнего мальчика на глазах у матери

17 мая 2015, 10:31
Полицейские задержали водителя, 15 мая сбившего 14-летнего мальчика и скрывшегося с места происшествия. Трагедия случилась в Дуванском районе Башкирии близ деревни Ярославка. Ребенок погиб на глазах у матери – женщина с сыном шли по обочине дороги во встречном движению направлении. Мужчина за рулем Nissan Primera задавил подростка и умчался прочь. Но водителя-убийцу разыскали и задержали – им оказался нигде не работающий 30-летний местный житель. Теперь он ответит за смерть школьника в уголовном порядке.
Полицейские задержали водителя, 15 мая сбившего 14-летнего мальчика и скрывшегося с места происшествия. Трагедия случилась в Дуванском районе Башкирии близ деревни Ярославка. Ребенок погиб на глазах у матери – женщина с сыном шли по обочине дороги во встречном движению направлении. Мужчина за рулем Nissan Primera задавил подростка и умчался прочь. Но водителя-убийцу разыскали и задержали – им оказался нигде не работающий 30-летний местный житель. Теперь он ответит за смерть школьника в уголовном порядке.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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