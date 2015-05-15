В Уфе водитель «четверки» спровоцировал массовую аварию, повредив четыре машины

Сразу четыре автомобиля столкнулись на шакшинской трассе в столице Башкирии вечером 14 мая. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «ВАЗ-21043», который умудрился врезаться сразу в две машины, следовавшие в попутном направлении – «Шкода Фабия» и «Скания». От удара отечественное авто выбросило на встречку, где оно влетело в «Волгу». Серьезно пострадали как сам виновник аварии, так и водитель «Волги». У 29-летнего мужчины удалили селезенку, он потерял 1,5 литра крови. Родственники пострадавшего уверяют, что сидевший за рулем "четверки" был пьян.