Пенсионер погиб, не сумев обогнать на «Оке» Павловский автобус

Умер при доставке в больницу пенсионер, в недобрый час выехавший на трассу Уфа-Янаул на своей «Оке». На 76 километре дороги в Бирском районе Башкирии пожилой мужчина, попытался обогнать «ПАЗ», но не рассчитал безопасного расстояния и чиркнул боком малолитражки об автобус. Для небольшой машинки такого удара оказалось достаточно, чтобы «Ока» вылетела в кювет. У водителя малогабаритного автомобиля не было шансов выжить в этой аварии – пенсионер скончался, не доехав до больницы.