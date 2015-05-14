Пенсионер погиб, не сумев обогнать на «Оке» Павловский автобус
14 мая 2015, 06:23
Умер при доставке в больницу пенсионер, в недобрый час выехавший на трассу Уфа-Янаул на своей «Оке». На 76 километре дороги в Бирском районе Башкирии пожилой мужчина, попытался обогнать «ПАЗ», но не рассчитал безопасного расстояния и чиркнул боком малолитражки об автобус. Для небольшой машинки такого удара оказалось достаточно, чтобы «Ока» вылетела в кювет. У водителя малогабаритного автомобиля не было шансов выжить в этой аварии – пенсионер скончался, не доехав до больницы.
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